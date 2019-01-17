Екзорцизм замість лікування: як онкохвору лікували свяченою водою

Жінку з американського штату Нью-Мексико, у якої був рак, поливали свяченою водою та запроторили до психіатричної лікарні.

У 39-річної Лоріна Гутьєррес були зовсім незвичні симптоми, що супроводжували рак яєчників — галюцинації, параноя. Жінка вважала, що за нею хтось стежить, пише New York Post.

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Кілька разів щодня жінка піддавалася судомам.

Чоловік Лоріни вирішив, що у неї вселились біси, він поливав її свяченою водою. Це не допомогло, тож він відвів жінку до психіатра.

Експерт припустив, що Лоріна переживає депресію або нервовий зрив. Після того, як жінка напала на чоловіка, її забрали у психічну лікарню. А вже через тиждень її перевели у звичну лікарню, медики діагностували у неї пухлину яєчника розміром 15 сантиметрів.



39-річна Лоріна Гутьєррес

Лікарі виявили рідкісне захворювання —анти-NMPA рецепторний енцефаліт.

Анти-NMPA рецепторний енцефаліт – що це? Це енцефаліт, який спричинений антитілами до NMPA-рецепторів. Реакцією імунної системи є запальний процес у мозку.

Через цю хворобу жінці було складно ходити та говорити, їй необхідна була допомога, щоб поїсти.

Після двомісячного лікування у жінки почалася ремісія. Судоми та проблеми з психікою зникли, її виписали з лікарні. Жінка повернулася до нормального життя. Попри це, лікарі попередили Лоріну про можливе відновлення хвороби після удаваного повного одужання (рецидив).

Рецидив – що це? Це період хронічної хвороби, під час якого тимчасово ослаблюють або повністю зникають прояви захворювання.

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