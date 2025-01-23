У Резерв+ починають тестування електронних направлень на ВЛК

У застосунку Резерв+ 23 січня почали тестувати формування електронних направлень на проходження військово-лікарської комісії. Така функція дозволить не звертатися до ТЦК, а отримати направлення онлайн і без черг.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заступницю міністра оборони Катерину Черногоренко.

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У Резерв+ тестують формування електронних направлень на ВЛК

Черногоренко повідомила, що з 23 січня у застосунку Резерв+ почали бета-тестування електронних направлень на ВЛК у Резерв+. Заступниця міністра оборони додала, що перед запуском зручної послуги будуть відразу збирати відгуки користувачів, щоб відразу покращити функціонал.

Із запуском онлайн-функції більше не потрібно буде йти до ТЦК і стояти в довгих чергах за одним паперовим направленням​.

Достатньо лише надіслати запит в застосунку. Далі керівник ТЦК підтвердить запит. І ви отримаєте сповіщення з всією необхідною інформацією: номер направлення, адресу медзакладу, підпис керівника ТЦК,

– повідомила Черногоренко.

У Міноборони додали, що у першу чергу направлення зможуть згенерувати громадяни, як самі бажають пройти ВЛК. Згодом ця можливість з'явиться і для людей, які отримали паперову повістку на проходження ВЛК.

"Такими сервісами ми будуємо нову філософію ставлення держави до громадянина. Ця філософія поважає час, зусилля та гідність кожного. Електронне направлення на ВЛК – перший крок у масштабній реформі, яка створить новий, прозорий і зручний підхід для військовозобов'язаних", – додала Черногоренко.

Зверніть увагу! Якщо ви хочете долучитися до тестування та пришвидшити запуск сервісу з електронними направленнями на ВЛК, заповнюйте форму за посиланням.

До слова, заступниця директора розвитку електронних послуг Мінцифри Валерія Коваль повідомила, що людину, у якої є бронювання, мають подати на нове. Це можна зробити через Дію.