Електронний документообіг для ВЛК: що спростили, як цим користуватися

Військово-лікарська комісія (ВЛК) в Україні тепер працює з електронними документами. Це значно спрощує процес оформлення відповідних довідок для військових.

Військові, які потребують проходження ВЛК, більше не змушені особисто перевозити паперові документи між різними інстанціями. Завдяки оновленням законодавства та впровадженню електронного документообігу, процедура стала швидшою та ефективнішою, – інформує 24 Канал з посиланням на законодавство.

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Електронний обмін документами

Зміни в законодавстві дозволили військовим та медичним закладам обмінюватися необхідними документами в електронному вигляді. Між військовою частиною, закладом охорони здоров'я та ТЦК в електронному форматі курсуватимуть такі документи:

довідка про обставини травми;

пакети документів, необхідні для оформлення відпустки для лікування, подовження цієї відпустки або звільнення з військової служби.

Військові шпиталі та цивільні заклади охорони здоров'я тепер можуть використовувати системи СЕДО та СЕДО онлайн для передачі документів, що забезпечує захист інформації та зменшує потребу в паперових копіях.

Процес подання документів для ВЛК тепер включає:

звернення до відповідальної особи в медзакладі;

написання рапорту про отримання документа в електронному вигляді;

підписання інформованої згоди на обробку персональних даних.

Ці зміни важливі для військовослужбовців, які були поранені чи захворіли й перебувають на лікуванні. Вони тепер можуть зосередитися на своєму одужанні, не турбуючись про бюрократичні перешкоди.

У разі виникнення проблем з електронним документообігом, військові можуть звернутися до керівництва медичного закладу або своєї військової частини, а у випадку необхідності – зателефонувати на гарячу лінію Міністерства оборони за номером 0-800-500-442.

Завдяки цим змінам, військові, які захищають Україну, отримують більше підтримки та поваги до своїх потреб. Водночас система охорони здоров'я стає більш адаптованою до сучасних вимог.

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Додамо, що зараз у Верховній Раді готують до другого читання законопроєкт, який передбачає можливість вручення громадянам повісток через електронний кабінет. Згідно з попереднім текстом ініціативи реєстрація електронного кабінету військовозобов'язаного громадянина, призовника, а також резервіста буде прямим обов'язком кожного.