Військовозобов'язані отримують електронний код: у ТЦК пояснили його функцію

В Україні військовозобов'язані чоловіки отримують електронний код. Що він означає та чи повинні пам'ятати військовозобов'язані знати цей код – розповіли у ТЦК.

деталі розповів Іван Жук – помічник начальника з правової роботи Одеського обласного ТЦК та СП в ефірі одного з телеканалів, інформує 24 Канал. Він наголосив, що це ніяке не оновлення.

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Це не оновлення, єдиний державний реєстр призовників військовозобов'язаних та резервістів працює не один рік. Такий код – це номер запису відносно того громадянина, відомості щодо якого внесені до цього реєстру,

– зазначив представник ТЦК.

Завдання цього коду

Він пояснив, що основна мета цього номеру – пришвидшення пошуку відомостей про конкретну особу в цьому реєстрі. Цей номер також вноситься до військово-облікових документів громадянина і надалі це пришвидшує ведення військово-облікової документації.

Тож, головне завдання цього коду – пришвидшення ефективності роботи реєстру. Іншого використання, як пояснили у ТЦК, цього коду наразі державою не визначено.

Чи мають знати чоловіки свій код

"Це просто номер запису в єдиному державному реєстрі військовозобов'язаних. Саме завдяки йому не потрібно шукати всю інформацію в картотеках, вона уже наявна в електронному вигляді", – додав Іван Жук.

Знати такий код, за словами представника ТЦК, – не є обов'язком військовозобов'язаного.