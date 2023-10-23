Е-реєстр військовозобов'язаних: які дані містить та як перевірити чоловіка в системі "Оберіг"

Військовий облік в Україні вестимуть онлайн. Саме для цього створили реєстр "Оберіг", система уже працює та заповнена на 90%.

Через систему буде вестись військовий облік, у перспективі – українці зможуть отримати повістку онлайн. Втім, наразі про це не йдеться. Розповідаємо, які дані містить електронний реєстр військовозобов'язаних.

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У режимі автоматичного обміну до системи "Оберіг" потрапляє інформація з інших електронних реєстрів, а саме:

персональні дані;

Контактні дані: номер телефону, електронна пошта;

Відомості про батьків;

Сімейний стан;

Відомості про сім'ю, освіту, паспортні дані, зокрема і закордонні паспорти;

Відомості про місце роботи;

Відомості про дату та мету виїзду за кордон і дату повернення;

Дані про наявність чи відсутність судимостей, дані про притягнення до адміністративної відповідальності;

Відомості про знання іноземних мов, підвищення кваліфікації;

Дані про наявність підстав для виїзду за кордон;

Відомості про відкриті виконавчі провадження;

Службові дані, зокрема про результати проходження ВЛК, відомості про участь у бойових діях, отримання бойових поранень тощо.

Усі ці дані будуть доступні Територіальним центрам комплектування та соціальної підтримки.

А доступ до реєстру для громадян можливий через додаток Дія – в ньому ж можна буде подати відомості про себе в ТЦК в електронному вигляді, а також перевірити наявність даних про включення себе до реєстру.

Головне про реєстр "Оберіг"

Закон України Про Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов'язаних та резервістів був схвалений у 2017 році, проте система досі не працює повноцінно.

Формально його запустили 28 березня 2022 року. 5 жовтня Верховна Рада підтримала законопроєкт з правками щодо е-реєстру військовозобов'язаних "Оберіг".

Електронні картки та інформація в них про кожну особу зберігатиметься протягом усього її життя. Видалення даних про особу відбувається тоді, коли минає 105 років з дати її народження.

. За останніми даними, електронний військовий облік вже зараз застосовується у деяких регіонах України та на фронті.