Тисячі людей без світла, на електропідстанції Дніпропетровщини виявили вибухівку

На українській електропідстанції у Дніпропетровській області виявили вибухівку. У міністерстві розповіли, що через ворожі обстріли тисячі людей в різних регіонах залишились без світла.

У Міненерго розповіли, яка ситуація зі світлом станом на ранок 26 травня. Адже вночі Росія завдала масованого удару по українських регіонах дронами та ракетами.

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Що відомо про атаку ворогів по Україні

На одній з підстанцій обленерго у Дніпропетровській області виявили вибуховий пристрій. Для його знешкодження викликали поліцію та саперів,

– розповіли в Міненерго.

Станом на ранок міністерство не повідомило деталей про те, як вибухівка опинилась на підстанції. Проте розповіли, яка ситуація в Україні після ворожого обстрілу. Зокрема, внаслідок цинічної атаки росіян:

на Хмельниччині без світла залишились 11,1 тисячі абонентів у 13 населених пунктах. Вранці 26 травня всіх заживили;

через пошкодження газорозподільних мереж без газу залишились понад 1,3 тисячі споживачів у Вінницькій області та 35 – у Харківській;

у Сумській області біля однієї з газорозподільних станцій ворог влучив ворожим снарядом. Люди цілі, газ їм не вимикали.

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