Тисячі людей без світла, на електропідстанції Дніпропетровщини виявили вибухівку
На українській електропідстанції у Дніпропетровській області виявили вибухівку. У міністерстві розповіли, що через ворожі обстріли тисячі людей в різних регіонах залишились без світла.
У Міненерго розповіли, яка ситуація зі світлом станом на ранок 26 травня. Адже вночі Росія завдала масованого удару по українських регіонах дронами та ракетами.
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Що відомо про атаку ворогів по Україні
На одній з підстанцій обленерго у Дніпропетровській області виявили вибуховий пристрій. Для його знешкодження викликали поліцію та саперів,
– розповіли в Міненерго.
Станом на ранок міністерство не повідомило деталей про те, як вибухівка опинилась на підстанції. Проте розповіли, яка ситуація в Україні після ворожого обстрілу. Зокрема, внаслідок цинічної атаки росіян:
- на Хмельниччині без світла залишились 11,1 тисячі абонентів у 13 населених пунктах. Вранці 26 травня всіх заживили;
- через пошкодження газорозподільних мереж без газу залишились понад 1,3 тисячі споживачів у Вінницькій області та 35 – у Харківській;
- у Сумській області біля однієї з газорозподільних станцій ворог влучив ворожим снарядом. Люди цілі, газ їм не вимикали.
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Останні новини про світло в Україні
- В Укренерго повідомили, що 26 травня світло людям та промисловості не вимикатимуть. Проте попередили, що ситуація може змінитись, адже на неї впливає погода та споживання світла людьми.
- Тож користувачів знову закликали розумно та відповідально користуватись електрикою.
- В Міністерстві енергетики повідомили, що 25 травня потреби споживачів покривали власною генерацією та комерційним імпортом. Також Україна допомагала Польщі, отримуючи надлишки електроенергії з енергосистеми цієї країни.
- Окрім того, на шахті в Донецькій області вийшла з ладу підйомна машина ствола. Тоді під землею перебували 14 робітників, їх усіх вивели на поверхню, проводять ремонт.
- Міненерго на 26 травня прогнозує імпорт електроенергії – 12 000 мегават-години. Експорту не передбачають.