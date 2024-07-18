Поліцейські зможуть застосовувати електрошокери у 3 нових випадках: Кабмін схвалив документ

Уряд погодив розроблений МВС законопроєкт щодо електрошокерів для поліцейських. Тепер правоохоронці зможуть використовувати їх під час затримання кримінальних злочинців.

Підтриманий Кабміном законопроєкт пропонує розширити перелік підстав для застосування електрошокерів поліцейськими під час затримання правопорушників.

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Поліція зможе частіше використовувати електрошокери

Законопроєкт передбачає:

заборону поліцейським використовувати електрошокові пристрої в ділянках голови, шиї та статевих органів.

додавання ще трьох підстав для застосування електрошокерів: 1) під час затримання особи, яка підозрюється в учиненні кримінального правопорушення та чинить опір або намагається втекти; 2) під час затримання особи, яка чинить фізичну протидію поліцейському; 3) під час затримання особи, яка намагається втекти з-під варти.

Наразі у чинному Законі є лише дві підстави для застосування електрошокерів поліцейськими:

для відбиття нападу на поліцейського, іншу особу та/або об’єкт, що перебуває під охороною;

для відбиття нападу тварини, що загрожує життю або здоров’ю особи чи поліцейського.

Зазначається, що розширення підстав для використання електрошокерів поліцейськими дозволяє суттєво зменшити ризик травмування правопорушника або настання летального наслідку, на відміну від використання вогнепальної зброї.

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