У Росії готуються до розвалу країни: лідери регіонів не вірять Путіну

В Росії все частіше почали створювати приватні армії. Окрім ПВК "Вагнера" Євгенія Пригожина та ПВК "Патріот" Сєргея Шойгу, кишенькову армію заснував голова окупаційної адміністрації Криму Сєргей Аксьонов.

Російський опозиційний політик Геннадій Гудков розповів 24 Каналу, що в Росії готуються до розвалу країни. Коли це трапиться, то елітам потрібно мати власну армію, щоб чогось собі відхопити і зберегти в безпеці власну шкуру.

Дивіться також Фрайкори, дивізія СС і "м'ясні атаки": де в історії шукати реальний прототип ПВК "Вагнера"

Будуть формувати військові загони

В Росії губернатори зовсім не вірять і не впевнені у Владіміру Путіну, російській армії та взагалі в результатах війни.

Тому про всяк випадок вони створюють, як керівник тимчасово окупованого Криму Аксьонов, силові структури. Вони допоможуть виконати певну роль захисту їхньої влади в тому чи іншому регіоні країни,

– зазначив Гудков.

Цей процес буде набирати силу та охоплювати все більше регіонів.

Геннадій Гудков про причини створення в Росії кишенькових армій: дивіться відео

"Вони будуть під приводом територіальної оборони формувати якісь загони, когось готувати, надавати стрілецьку зброю, можливо якусь техніку", – припустив опозиційний політик.

Геннадій Гудков зауважив, що й надалі буде тривати підготовка регіональних лідерів до ймовірного розпаду Росії.

В Росії створюються альтернативи ПВК "Вагнер"

Після численних конфліктів Пригожина з міноборони в Росії планують створити альтернативу його ПВК "Вагнер". В країні-агресорці будуть розвивати нові військові компанії, які будуть більш контрольовані, ніж Пригожин зі своєю кишеньковою армією.

Водночас у британській розвідці вважають, що росіяни легше сприймають великі втрати, які несуть ПВК, ніж знищення військових регулярної армії Росії.

Також голова окупаційної адміністрації Криму Сєргєй Аксьонов за прикладом Пригожина створив власну військову компанію – "Конвой". Однак між новою ПВК та ватажком вагнерівців є певний зв'язок. Командиром "Конвою" є пригожинський куратор в Африці.