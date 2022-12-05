ЄС погодив обмеження ціни на російську нафту: як це позначиться на її економіці

Росія не може продавати нафту човнами до Європейського Союзу з 5 грудня 2022 року. Фактично Москву відключили від можливості продавати свій основний товар – нафту – на інші ринки. Відповідно Росія не отримуватиме гроші, завдяки яким її економіка існувала попередні роки.

Про це 24 каналу розповів головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус. Він пояснив, що Туреччина з 1 грудня не пропускає через свої протоки Босфор та Дарданелли будь-який незастрахований танкер.

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Іван Ус відзначив, що оскільки більшість страхових компаній так чи інакше пов’язані з Європейським Союзом, то човни, які перевозитимуть російську нафту із ціною вищою за 60 доларів за барель, елементарно не будуть застраховані.

Танкери із російською нафтою не страхуватимуть

Головний консультант сказав, що незастраховані танкери із російською нафтою не зможуть пройти через Босфор і Дарданелли. А це єдиний вихід із Чорного до Середземного моря.

Інфраструктура експорту нафти човнами Росії побудована так, що вся нафта завантажується саме на російських портах, розташованих у Чорному морі,

– пояснив Іван Ус.

Він також відзначив, що нафта – це головний товар, який продає Росія. Хоча Москва ще торгує газом, пшеницею, алмазами і частково металами, однак провідний товар – саме нафта.

Чому ціну визначили у 60 доларів за барель

Тарас Ус розповів, що з приводу ліміту ціни на російську нафту тривало чимало дискусій. До останнього Європейський Союз не міг погодити цю ціну. Зокрема Польща заявляла, що 60 доларів за барель – це занадто дорого.

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На думку консультанта, нині ціна на ринках на російську нафту марки Urals становить 71 долар за барель. Тобто ціна 60 доларів, як вважає Ус, нижча, однак не суттєво.

Водночас, він пояснив, що згідно із домовленостями Європейського Союзу, обмеження ціни на російську нафту переглядатиметься що два тижні.

І якщо будуть підстави знизити цю ціну, її знижуватимуть. Бо ринкова економіка нікуди не зникла,

– сказав Ус.

На його думку, є відчуття, що нафта у світі буде дешевшати. Оскільки ще два місяці тому нафта марки Brent – найбільш еталонна у світі – коштувала понад 100 доларів, а нині ціна на неї знизилася до 87 доларів за барель. Також були дні, коли ціна падала і до 81 долара.

Тарас Ус вважає, що якщо на ринках ціна на російську нафту марки Urals опуститься, то і обмеження ціни ЄС або так званий прайс-кеп також знижуватиметься.

Чекаємо санкцій для трубопровідної нафти

Як відзначив головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень, було очікування, що російська економіка не витримає санкцій, запроваджених раніше. Однак економіка Росії попри всі очікування протрималася.

Тарас Ус розповів, що окремі російські аналітики писали буцімто вони не думали, що Росія має такі резерви.

Навіть Центральний банк Росії у своїх звітах питав, що у них є резерви на декілька місяців, не більше. Тим не менш бачимо, що вони тримаються,

– сказав Ус.

Водночас він наголосив, що поки не було такого сильного удару по нафті для російської економіки. І цей удар посилиться у лютому, коли обмеження зачеплять не лише нафту, а й нафтопродукти.

Будемо чекати рішення ще по трубопровідній нафті. Бо поки йдеться про нафту, яка доставляється човнами. А ось коли ще й по трубах не буде нафти, то удар стане набагато більший,

– вважає головний консультант.

Він розповів, що такі санкції та обмеження – це насамперед демонстрація Росії того, що її крок за кроком "випилюють" зі світової економіки.

Росію "випилюють" зі світової економіки

На думку Уса, це робиться, щоб всі потенційні інвестори, які досі хочуть вкладати гроші у Росію, розуміли, що там через деякий час економіка взагалі не буде привабливою.

Ті компанії, які досі працюють у Росії, вважають, що російський ринок може щось їм дати. Такі компанії будуть розуміти, що цей ринок занепадає. І динаміка про це свідчить,

– каже Ус.

Він розповів, що у Росії кількість непогашених мікро кредитів зросла до 43%. Це означає, що дедалі менше росіян вірять у свою фінансову систему. І ця ситуація, на думку Уса, буде погіршуватися для Росії.

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Саме тому, відзначив консультант, для зовнішніх гравців мати бізнес у Росії – це гіпотетично наражатися на великі збитки. І таке становище буде дуже сильно на них тиснути.

Чи довго Росія протримається

Тарас Ус вважає, що економіка Росії протримається максимум до кінця наступного року.

Він припустив, що вже в першій половині 2023-го у Росії почнуться суттєві проблеми щодо отримання коштів для бюджету і перенаправлення цих коштів для пенсій і зарплат.

Затримання пенсій і зарплат – це те, що очікує Росію у першій половині 2023 року,

– підсумував Тарас Ус.

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