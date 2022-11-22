США та союзники можуть погодити "стелю" цін на російську нафту: на якому рівні та коли

На Росію за її вторгнення в Україну накладають все нові санкції та обмеження. Тепер західні партнери нашої держави роздумують над обмеженням цін на російську нафту.

Узгодити такі обмеження США та їх союзники можуть уже в середу, 23 листопада. Про це повідомили виданню особи, знайомі з переговорами.

До теми Глави Мінфінів країн G7 погодилися запровадити ліміт ціни на російську нафту

Які обмеження передбачають

Зауважимо, що офіційні особи G7 і Євросоюзу обговорюють ліміт близько 60 доларів за барель, а втілити план хочуть до 5 грудня. Однак у виданні повідомляють, що цінова "стеля" все ще може бути встановлена на рівні 70 доларів за барель.

План такого обмеження ціни просувала міністр фінансів США Джанет Єллен. Його метою є скорочення доходів від російського експорту енергоносіїв. При цьому країни хочуть уникнути різкого зростання цін на нафту, коли на початку наступного місяця почне діяти європейське ембарго на імпорт російської нафти.

Також повідомляється, що відповідно до санкцій G7, ЄС і Австралія заборонять надавати морські послуги для поставок російської нафти при умові, якщо вона буде продаватися вище встановленого ліміту.

Західні країни сподіваються скористатися своїм контролем над більшою частиною світового морського страхування, фінансування та судноплавства, щоб диктувати умови продажу нафти Росії,

– повідомили у The Wall Street Journal.

За словами людей, знайомих із планом, ця заборона для суден буде обмежена часом та спиратиметься на докази того, що судно навмисно порушило ліміт ціни. Також вона замінить план Європи, який передбачав повну заборону фінансування та страхування поставок російської нафти.

Складні переговори

Обговорення все ще тривають, і у середу посли країн-членів ЄС мають зустрітися, щоб дійти згоди щодо ціни на російську нафту. При тому G7 прагне затвердити обмеження синхронно з Євросоюзом.

У виданні підкреслили, що західні партнери України повинні узгодити граничну ціну одноголосно, що може бути складно. І хоч Євросоюз уже в принципі підтримав механізм затвердження обмеження ціни, залишилося лише кілька невирішених питань, серед яких ціна нафтової "стелі".

Варто зазначити, що при цьому низка країн, серед яких Польща та Литва, вимагає значно нижчого ліміту. Його хочуть встановити з урахуванням рівня собівартості видобутку, яка, за словами польських чиновників, становить близько 20 доларів за барель.

Якщо ви запроваджуєте обмеження ціни на рівні 60–65 доларів – це звучить розумно з точки зору наших союзників. Але з нашої точки зору, як я вже казав, ми хотіли б бачити можливий мінімум, який є граничною собівартістю виробництва,

– сказав радник президента України з економічних питань Олег Устенко.

Ембарго російської нафти