Польща і ще дві країни продовжили ембарго на українське зерно: які причини

Польща, Словаччина та Угорщина не дослухались до рішення Європейської комісії та запровадили так звані національні ембарго на зерно з України. Хоч такі дії є порушенням європейського законодавства, для країн це є майже вимушеним кроком.

Фактично є дві глобальні причини для продовження ембарго на українське зерно з боку сусідніх країн. Детально в ефірі 24 Каналу їх проаналізував політолог Володимир Фесенко.

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У чому причина рішень країн-сусідок України

У п'ятницю, 15 вересня, ембарго Європейського Союзу щодо імпорту українського зерна припинило свою дію. Напередодні до Єврокомісії надійшла пропозиція продовжити обмеження за ініціативи кількох країн, однак її відхилили.

Але зрештою, з рішенням Єврокомісії погодились не усі.

Причина доволі проста – економічна. Конфлікт економічних інтересів: дешеве українське зерно є конкурентоспроможним в Європі, але це вступає в протиріччя з інтересами місцевих фермерів. Особливо в Польщі та певною мірою у Словаччині – їхнє зерно дорожче,

– зазначив Володимир Фесенко.

Україна через російське вторгнення шукає будь-яких можливих шляхів для збуту зерна. Зрештою, попит у Європі на нього є. Однак економічні наслідки для деяких країн штовхають їх до вимог на заборону імпорту українського зерна.

Варто додати, що у Польщі та Словаччині також є певний політичний мотив подібних рішень – вибори незабаром. У Словаччині вони відбудуться найближчими днями, а в Польщі – в середині жовтня. Для керівної польської партії "Право та Справедливість" сільське населення та фермери – це електоральна цільова група.

При цьому в глобальному сенсі Польща не відмовляється та не відмовиться від стратегічного партнерства з Україною.

Які наслідки можуть мати такі розбіжності

Ембарго на українське зерно відбувається для України в складний час війни. Водночас це може стати проблемою на перспективу.

Насправді це стратегічна проблема на майбутнє. Це буде одне з головних питань під час переговорів щодо вступу України до Європейського Союзу,

– наголосив політолог.

Мовиться саме про економічні розбіжності між Україною та іншими країнами на ринку аграрної продукції. Це стосується як квот на українську продукцію в перспективі, так і питання субсидій.

"Здебільшого європейські виробники аграрної продукції отримують субсидії на своє виробництво. В перспективі тут ми будемо конкурентами за місце на ринку Європи", – підсумував Фесенко.

Володимир Фесенко про причини та наслідки ембарго на українське зерно: дивитись відео

Рішення Єврокомісії: що відомо