"Я особисто дуже за Путіна": емігрант у США розхвалив Росію і режим Кремля

Емігрант з Молдови, що вже 43 роки живе у Сполучених Штатах, заявив, що йому не подобається країна, куди він переїхав. Ба більше, він заявив, що підтримує дії російського президента Владіміра Путіна.

Водночас дружина інтерв'юйованого сказала, що росіянам, які хочуть емігрувати до США, варто краще лишитися на батьківщини. Але саме подружжя повертатися назад у Росію не хоче.

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Емігрант підтримав дії Путіна і розкритикував США

Під час вуличного інтерв'ю у Нью-Джерсі російськомовний чоловік зустрів емігранта, який разом зі своєю дружиною 43 роки тому переїхав у Сполучені Штати. Тоді автор відео запитав у подружжя, що їм найбільше подобається у США.

Російськомовна жінка відповіла, що їм "абсолютно нічого не подобається" у США. Водночас емігрант, заявив, що зараз Сполучені Штати "вже не ті, до яких вони переїжджали".

За його словами, у країні буцімто немає свободи слова. А найбільше обурило чоловіка, що більше не можна п'яним сідати за кермо, адже поліція може оштрафувати, забрати права чи транспортний засіб.

"Не подарунок Америка", – підсумував він.

Емігрант нахвалює Росію і критикує США / Відео з тіктока @nosovusa

Далі у розмові з інтерв'юером чоловік почав нахвалювати режим Владіміра Путіна у Росії, сказавши, що він кращий, якщо порівнювати його з нинішнім президентом США – Джо Байденом.

Крім того, він також порадив росіянам, які замислюються про переїзд у Сполучені Штати, не робити цього.

Я особисто дуже за Путіна і вважаю, що все, що він робить, це дуже правильно. Я думаю, що в Росії буде краще, якщо вони (росіяни, що хочуть емігрувати у США – 24 Канал) там залишаться,

– наголосив він.

Дружина емігранта також заявила, що у США "через 10 років ніхто не розмовлятиме англійською". Водночас на питання про те, чи планує чоловік повертатися на батьківщину, він відповів, що не розглядає варіант переїзду назад в Росію, адже нібито у їхньому віці це робити вже "запізно".

Російські емігранти не люблять США