Empire State Building у Нью-Йорку щодня підсвічуватимуть жовто-блакитними кольорами

Частину найвідомішого у світі хмарочоса Empire State Building будуть підсвічувати кольорами українського прапора.

Empire State Building, який знаходиться у Нью-Йорку, має 102 поверхи і є найвищою будівлею в Нью-Йорку.

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Починаючи з сьогоднішнього вечора і до 01.06, ми будемо сяяти в кольорах України протягом 15 хвилин після заходу сонця,

– йдеться у повідомленні пресслужби хмарочосу.

Додамо, що у п’ятницю, 25 листопада, верхівку найвідомішого американського хмарочоса Empire State Building у Нью-Йорку підсвітили у кольорах національного прапора України.

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