Трамп розуміє енергетичне перемир'я як "НПЗ на НПЗ", – Axios

Оголошене президентом США Дональдом Трампом енергетичне перемир'я передбачає взаємне припинення атак на нафтопереробні заводах України та Росії. Українська сторона вважає таку пропозицію нерівноцінною та наполягає на першочерговому захисті електромереж.

Про це пише Axios із посиланням на американські та українські джерела.

Як США зрозуміли "енергетичне перемир'я"

За даними видання, взаємна зупинка ударів по НПЗ розглядається американською стороною як перший крок. Наступною точкою називають ймовірне укладання угоди про припинення атак на електростанції та енергетичні мережі.

Утім, український чиновник наголосив, що пропозиція у форматі "НПЗ за НПЗ" є нерівноцінною. Річ у тім, що в Україні є лише один нафтопереробний завод, який неодноразово зазнавав обстрілів і не працює на повну потужність. Водночас Росія має розгалужену мережу таких підприємств.

Ми імпортуємо дизельне паливо та газ. Нам потрібно, щоб росіяни припинили атакувати нашу електромережу,

– сказав український посадовець.

Представник Білого дому зазначив, що російська сторона наразі обдумує цю ініціативу, і "ми скоро дізнаємося, чи готові вони".

Водночас американські посадовці застерігають, що удари Сил оборони України по російських НПЗ завдають більше шкоди відносинам між Трампом і Зеленським, ніж впливають на сам нафтовий сектор Росії.

Трамп справді розлючений. Він вважає, що Зеленський сприймає допомогу США як належне,

– повідомив представник Білого дому.

На тлі цієї ситуації посланці президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер вирішили відкласти запланований візит до Москви "принаймні доти, доки не з'ясується, чи готові Україна та європейські країни погодитися на нову узгоджену пропозицію для Путіна"

Що передувало

Нагадаємо, 11 жовтня президент США Дональд Трамп оголосив про енергетичне перемир'я між Україною та Росією. Тоді Володимир Зеленський зазначив, що оголошення про припинення вогню стало для нього новиною.

Україна висловила готовність утриматися від атак на російські об'єкти за умови дзеркальних дій з боку Росії. Проте одразу після заяви американського лідера російські війська завдали нових ударів по енергооб'єктах у Києві та Харкові.