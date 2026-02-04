Росія "обіцяла" не бити по енергетиці, та порушила слово: Україна передала США деталі щодо атак

Посольство України у США передало Державному департаменту США деталі про всі обстріли з початку енергетичного перемир'я. Пані посол України в США Ольга Стефанішина сподівається, що Америка обере підхід "менше ілюзій, більше тиску".

Про це повідомляє Суспільне.

Які дані про обстріли Україна передала США?

Ольга Стефанішина розповіла, що 3 лютого посольство передало детальну інформацію про всі обстріли, які відбувалися з моменту оголошення так званої згоди Росії на перемир'я.

Дані підготували у взаємодії зі Збройними силами та Міністерством енергетики.

"Стефанішина впевнена, що ці дані вплинуть на переговори, оскільки підважують позицію Росії. Пані посол сподівається, що американська сторона обере підхід "менше ілюзій, більше тиску", – навело ЗМІ слова посадовиці.

Окрім цього, Україна зосередиться на лобіюванні в Конгресі США законопроєкту про санкції проти країн, які купують російські енергоресурси. Цікаво, що в обох палатах зареєстровано щонайменше 3 такі законопроєкти.

Пані посол уточнила, що наразі триває робота над текстами та пошук компромісів. Щоб винести ці проєкти на голосування, потрібна "мобілізація волі".

Довідка. Найвідомішим є законопроєкт республіканця Ліндсі Грема. Документ чекає вже понад рік. Він пропонує запровадити 500 відсотків мит для країн, які закупають російські енергоносії, зокрема, Індії і Китаю. Втім, Індія досі закуповує російську нафту, хоча Трамп казав, що домовився з Моді.

