Енергетичний терор продовжується: росіяни пошкодили дві підстанції Укренерго
10 березня 2024, 10:00Читать новость на русском
Джерело:Укренерго
Російські безпілотники атакували дві підстанції Укренерго. Цього разу в південному й центральному регіонах.
Які наслідки російської атаки 9 березня, чи є відключення світла через удар дронами, передає 24 Канал.
Зверніть увагу Влучання в промисловий об'єкт, пошкодження ЛЕП і постраждалий: що відомо про атаку 10 березня
Росіяни атакували ще дві підстанції
Протягом доби окупанти атакували безпілотниками дві підстанції Укренерго в південному й центральному регіонах. Постраждалих немає.
Споживачі не знеструмлювалися. Тривають аварійно-відновлювальні роботи,
– зазначили в Укренерго.
Дивіться також Росія змінила мету атак по енергосистемі України: Кубраков розповів, чого прагне ворог
Цієї ночі окупанти пошкодили ЛЕП на Миколаївщині
- Зауважимо, що вночі 10 березня росіяни масовано атакували Південь дронами-камікадзе.
- Влучанням на відкритій території БпЛА типу "Shahed-131/136" пошкоджено лінію електропередач за межами населеного пункту Снігурівської громади.
- Внаслідок цього знеструмлено два населених пункти.
- Тривають роботи з відновлення електропостачання.
- На щастя, постраждалих немає.