На енергоблоках ЗАЕС – предмети, схожі на вибухівку: ЗСУ попередили про провокацію

У Збройних Силах попередили про можливу провокацію на Запорізькій АЕС. Українські військові зазначили, що на станції помітили предмети, які візуально нагадують вибухівку.

За попередніми даними, ці предмети були розміщені на двох енергоблоках станції. Військові наголосили, що це чергова провокація ворога.

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Росіяни, ймовірно, готують провокацію на ЗАЕС

У ЗСУ 4 липня офіційно повідомили про те, що окупанти найближчим часом можуть вчинити провокації на території Запорізької атомної електростанції, яку вони утримують з 4 березня 2022 року. Там наголосили, що на зовнішній крівлі третього та четвертого енергоблоків ЗАЕС були розміщені сторонні предмети, схожі на вибухові пристрої.

Їх підрив не має пошкодити енергоблоки, але може створити картинку обстрілів з боку України,

– підкреслили військові.

Генштаб також наголосив, що у зв'язку з цим Росія запустила масштабну пропагандистську кампанію у своїх соціальних мережах. Попри це, наші військові наголосили, що не порушують норм міжнародного гуманітарного права, відстежують та контролюють ситуацію і готові діяти за будь-яких умов.

Наостанок там зазначили, що жодна провокація ворога не пройде безслідно.

В "Атеші" також повідомили про підготовку росіян до провокації

Партизани з руху "Атеш" також розповіли, що, вочевидь, росіяни дійсно готують провокацію. Зокрема, в окупованому Енергодарі та Маріуполі постійно їздять мобільні радіаційні лабораторії, які загарбникам передали з Воронезької області країни-агресорки.



В Енергодарі та Маріуполі помітили мобільні радіаційні лабораторії / Фото "Атешу"

Окрім того, вони нагадали, що російська влада наказала вивести свій персонал зі станції до 5 липня.

Також партизани зазначили, що в останні дні Кремль розпочав масовану кампанію зі звинувачення України у підготовці провокації на ЗАЕС. Пропагандистські ЗМІ стверджують, що вже 5 липня 2023 року Україна буцімто підірве станцію.

"Важливо пам'ятати аксіому – якщо Росія чимось звинувачує Україну, то вона сама це планує зробити", – сказали у "Атеші".

Попри це, партизани запевнили, що вони не полишають надій на те, що Росія відмовиться від "божевілля" з провокацією на окупованій атомній станції.

Як відреагували на підготовку до провокації на ЗАЕС в українській владі