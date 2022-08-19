Енергодар та Запорізька АЕС, на якій росія планує теракт: показуємо на карті, де розташовані

росія окупувала місто Енергодар та Запорізьку АЕС й замінувала атомну станцію. У кремлі вдалися до ядерного тероризму та погрожують підірвати ЗАЕС.

Де розташовані Енергодар та ЗАЕС

Місто Енергодар розташоване на сході Запорізької області на лівому березі Каховського водосховища Дніпра, пише 24 канал. До вторгнення росії в Енергодарі проживало близько 50 тисяч людей.

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російські військові 4 березня захопили Енергодар, хоча жителі міста вийшли на вулиці на знак протесту проти окупації. З Енергодара в останні тижні росіяни обстрілюють місто Нікополь, яке на правому березі Каховського водосховища.

Де розташований Енергодар: дивіться на карті

Поблизу Енергодара на березі Каховського водосховища розташована найбільша у Європі атомна станція – Запорізька АЕС, яку в березні захопили окупанти. Під час захоплення ЗАЕС російські військові обстріляли територію атомної станції.

У серпні ситуація на ЗАЕС стала вкрай напруженою, оскільки росіяни обстрілюють атомну станцію. Було зафіксовано "прильоти" біля промислового майданчика ЗАЕС та біля одного з енергоблоків, де ядерний реактор.

Також російські військові ледь не влучили по контейнерах відпрацьованого ядерного палива та в енергоблок на ЗАЕС.

В українській розвідці попереджають, що окупанти готують провокацію на Запорізькій АЕС. росіяни оголосили несподіваний "вихідний" на станції. Також в ГУР МО заявили, що окупанти виводять свою техніку з Енергодара.

Зауважимо, що після того, як росіяни окупували ЗАЕС, на станцію відправили персонал росатома. Окрім того, росіяни замінували ЗАЕС і погрожують її підірвати.

Україна звернулася до МАГАТЕ та ООН з проханням відправити місію на Запорізьку АЕС.

Де розташований Енергодар: дивіться на карті

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