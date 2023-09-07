Цивільних тримають у підвалах: в окупованому Енергодарі людей забирають до катівень

Загарбники тиснуть на людей у тимчасово окупованому Енергодарі не лише психологічно. Українців забирають у катівні через те, що в них немає російських паспортів.

Про це 24 Каналу розповів міський голова Енергодара Дмитро Орлов, зауваживши, що катівень дуже багато.

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"Є навіть ті, які в місті у відділку поліції, куди нещодавно прилетів до 3 поверху дрон. Але там цивільних не було, бо вони їх тримають у підвальних приміщеннях", – заявив Орлов.

Також росіяни масово грабують та обшукують будинки, гаражі та дачі. Тиск ворога особливо перед псевдовиборами на тимчасово окупованих територіях досить суттєвий.

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Примусова паспортизація

Нині окупанти продовжують активну паспортизацію у місті. Без паспорта країни-агресорки неможливо ані потрапити до лікарні, ані отримати необхідні для життя ліки.

Окрім того, без російського паспорта неможливо виїхати з Енергодару. Росіяни на блок-постах питають про нього. Українські паспорти окупанти рвуть або забирають. Тоді люди залишаються взагалі без документів.

Триматися в цих умовах досить важко проукраїнськи налаштованим мешканцям, які лишаються у місті й чекають ЗСУ,

– наголосив міський голова Енергодару.

Ситуація в Енергодарі

Загалом ситуація у місті залишається напруженою. В Енергодарі залишається близько 20% місцевого населення. Майже усі мешканці виїхали на підконтрольну українській владі територію. У самому місті нині є водо- та електропостачання.

Окупантів у населеному пункті удосталь. Більшість із них концентрується на об'єктах критичної інфраструктури – на Запорізькій АЕС та в промзоні поблизу неї. Усе через те, що там росіяни почувають себе "більш безпечно".

Підготовка до псевдовиборів

Загарбники готуються проводити так звані "вибори". Їх в Енергодарі оголосили на 8 – 10 вересня. Росіяни обходять навколишні села та проводять "опитування" серед місцевих.

"Мешканці масово уникають зустрічей з представниками озброєних окупантів та так званих "виборчих комісій". Намагаються залишити місто, своє постійне місце перебування для того, щоби уникнути цих "голосувань", – зауважив Дмитро Орлов.

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