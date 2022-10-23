В Енергодарі гучно: прилетіло в готель, який облюбували окупанти
Джерело:Дмитро Орлов
В Енергодарі зранку 23 жовтня прогримів вибух. За дивним збігом обставин спалахнув готель, у якому часто перебували російські загарбники та колаборанти.
Гучний вибух стався на території готелю "Аліса" в Енергодарі. Прилетіло прямо у заклад, який ну дуже облюбували окупанти.
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Що відомо про постраждалих
Міський голова Енергодара зазначив, що наразі невідомо, чи постраждали російські загарбники внаслідок вибуху.
Чи є постраждалі внаслідок цього обстрілу, наразі не відомо. Але точно можна сказати, що цей готель полюбляли використовувати окупанти та колаборанти,
– підкреслив Дмитро Орлов.
Однак, цікаво, що кремлівські пропагандисти взагалі мовчать про вибух у готелі. Тим часом місцеві телеграм-канали поширюють фото з місця прильоту. Також раніше повідомили, що власник "Аліси" пішов на співпрацю з російськими загарбниками.
На оприлюднених кадрах видно розтрощений дах готелю. До речі, позаду дуже символічно окупанти розмістили свій білборд з "Z".
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Наслідки вибуху в готелі "Аліса" в Енергодарі / Фото з телеграм-каналів
Окупанти тероризують жителів Енергодара: останні новини
- Російські загардники постійно обстрілюють Енергодар. У цьомі місті розташована Запорізька АЕС, однак, це терористів зовсім не зупиняє. Ба більше, в цинічних атаках російська влада намагається звинуватити українців.
- 15 жовтня Дмитро Орлов повідомив, що загарбники вивозять дітей до Краснодарського краю Росії нібито "на відпочинок". Чи повернуть маленьких мешканців Енергодара додому, невідомо.
- Також російські військові знову викрали двох працівників Запорізької АЕС та вивезли їх у невідомому напрямку.
- Окупанти вкотре атакували Енергодар і 19 жовтня. Тоді окупанти влучили у підстанцію. Місцеві жителі залишилися без світла.
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