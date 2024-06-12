На Сумщині пошкоджений один з енергооб’єктів під час нічної атаки
У ніч на 12 червня через атаку дронів зазнав пошкоджень енергетичний об'єкт у Сумській області. Через це без електропостачання залишались населенні пункти.
Триває відновлення електропостачання
Мова про 14 селищ. Наразі триває процес заживлення споживачів. Про це йдеться у повідомленні НЕК "Укренерго".
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"На Сумщині вночі, під час атаки дронів, було пошкоджено один з енергооб’єктів. Знеструмлювались 14 населених пунктів. Наразі триває процес заживлення споживачів", – повідомили в "Укренерго".
Крім того, станом на ранок в Україні 237 населених пунктів без світла через негоду. Наслідки негоди зафіксували у Житомирській, Київській, Сумській, Хмельницькій, Черкаській, Чернігівській областях та Києві.
Ще 490 населених пунктів в Україні без світла з інших причин. Через бойові дії знеструмлені споживачі у Донецькій, Полтавській, Харківській, Херсонській областях. У Миколаївській області є знеструмлення з технологічних причин.
Масована атака по Україні сьогодні
- Російська армія запустила по території України ударні БПЛА типу "Шахед-136" з кількох напрямків й крилаті ракети.
- ППО збила 29 повітряних цілей ворога із 30 запущених, з них 5 ракет і 24 дрони-камікадзе.
- Унаслідок падіння уламків на Київщині сталась пожежа на промисловому об'єкті. Відомо про пораненого.