В яких областях найбільша проблема з енергосистемою: експерт назвав причини

Ситуація в енергосистемі досі залишається складною. Енергетики докладають максимум зусиль, щоб електроенергія у споживачів була цілодобовою.

Про це 24 каналу розповів директор центру досліджень енергетики Олександр Харченко. Раніше повідомлялось про те, що львівська влада розповіла про складнощі повного відновлення електрики.

До теми Ризики зростають: Франція та Німеччина готуються до планових відключень узимку

Електроенергія постачається вторинними шляхами

Харченко зазначив, що багато високовольтних мереж у країні зруйновано. Тому електроенергія постачається вторинними шляхами, але вони не можуть задовольнити весь попит. Крім того, було багато атак на генератори, через що зруйновані підстанції та трансформатори.

Звісно, енергетики не сидять склавши руки, звісно, енергетики відновлюють усі пошкодження. Європейські колеги, які з нами співпрацюють і спілкуються, говорять, що інженери та диспетчери "Укренерго" роблять справжні дива. Утім проблема зменшувати споживання наразі є актуальною,

– зауважив директор центру досліджень енергетики.

Харченко назвав причини найбільших проблем з енергосистемою: дивіться відео

Не завжди можливо дотримуватись графіків відключень

Він на конкретному прикладі пояснив, чому не завжди можливо дотримуватись графіків відключень. Зокрема, є підстанція, яка відповідає за певний район Києва, й за графіком вона мала працювати, перемикаючи споживачів, скажімо, по 4 години. Однак диспетчер бачить, що обладнання сильно гріється, працює на межі, й може статись аварія, тому доводиться відключати ще певну кількість споживачів.

"Для того, щоб не дозволити пошкодження обладнання, для того, щоб усі не залишились без світла. Тому не завжди можна дотримуватись графіків, навіть без атак. Утім чим більше часу проходить між атаками, тим більше обладнання можна відремонтувати", – наголосив Харченко.

Енергосистема України: останні новини