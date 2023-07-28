Найбільша загроза – російські атаки: якою буде ситуація з електроенергією взимку

Україна почала готуватися до наступної зими ще в березні 2023 року. Очевидно, що російські окупанти знову спробують знищити українську енергосистему.

Про це 24 Каналу розповів директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко. За його словами, підготовка до наступної зими є дуже особливою та складною. Адже за результатами попереднього сезону росіяни пошкодили близько 50% генерації та понад 40% високовольтних мереж.

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Як наголосив Харченко, певну частину з того, що окупанти пошкодили, практично неможливо відновити за короткий термін. Деяке обладнання можуть виготовляти лише 8 – 9 місяців. Тому сумнівно, що найближчим часом вдасться вивести енергосистему принаймні на той рівень, на якому вона була до початку першого масованого обстрілу. Він відбувся 10 жовтня 2022 року.

Утім, не все так погано. Українські енергетики та інші спеціалісти значно краще готові до різних надзвичайних ситуацій.

Не все так зле. З одного боку, система буде вразливішою на вході. А жовтень – листопад, впевнений, будуть складними, бо атаки відновляться. Але зараз ми набагато краще розуміємо як готуватися. І значно краще готуємося, і значно краще знаємо, як реагувати на такі атаки,

– зауважив Харченко.

Не варто готуватися до того, що більшість часу світла не буде. Є сподівання, що ситуація буде дещо кращою. Однак потрібно готуватися до аварійних відключень. Найімовірніше, вони будуть.

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Зараз серед енергетиків паралельно тривають умовні два "сезони". Перший – максимально інтенсивний ремонт та відновлення пошкоджених об'єктів інфраструктури. Другий – пікові тижні в серпні, коли люди значно інтенсивніше використовують ті ж кондиціонери.

Саме з цієї причини енергетики поширюють повідомлення із закликом обмежити використання кондиціонерів з 16 – по 21 тощо. Було б добре, якби принаймні деякі пристрої люди використовували вже вночі, щоб полегшити ситуацію.

Готуємося до наступного сезону. Вірю в приготування з боку наших енергетиків. Робота йде дуже напружена, щоб правильно приготуватися. Вірю в наших ЗСУ та нашу ППО. Вірю, що ми проб'ємося!

– підкреслив Харченко.

Ситуація зі світлом в Україні: коротко