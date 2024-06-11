Енергоспоживання зростає: завтра в Україні вкотре діятимуть графіки

В Укренерго увечері 11 червня повідомили, як відключатимуть світло наступного дня. І назвали причину запровадження графіків.

Раніше схожий допис опублікувало ДТЕК. Там розповіли, як будуть вимикати світло у столиці, Київській, Одеській, Дніпропетровській і Донецькій областях.

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Коли відключатимуть світло завтра

12 червня обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень по всій Україні з 15:00 до 23:00. Причина – зростання споживання через спеку,

– сказано в повідомленні.

Водночас енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури не будуть обмежувати.

Як обрати зарядну станцію / Інфографіка 24 Каналу

Яка ситуація в енергосистемі

11 червня продовжили термін застосування графіків погодинних відключень (ГПВ) по всій території України. Обмеження діють з 14:00 до 23:00.

"Споживання у спеку продовжує зростати і показує відсутність економії. Водночас українські електростанції через масштабні пошкодження не можуть виробляти стільки ж електроенергії, як до початку атак", – пояснили у відомстві.

Щоб подолати дефіцит, залучають імпорт та аварійну допомогу з країн Європи. Але цього не вистачає для підтримки балансу в енергосистемі, бо пошкодження дуже масштабні. Тому диспетчерський центр Укренерго вимушений вдаватися до обмеження споживання і для промислових, і для побутових споживачів.

Як потрібно користуватися енергоємними приладами / Інфографіка 24 Каналу

Чому важливо споживати електроенергію економно

Тому що так ми можемо безпосередньо вплинути на ситуацію. Звісно, можна піти і залишити світло в усіх кімнатах. Або почепити на кав'ярню яскраву гірлянду, яка працює від електромережі вдень, коли й так усе видно. Або весь день не вимикати кондиціонер. Або зачинити крамницю увечері, не вимкнувши вивіску. Це все – наш вибір. Але тоді не треба дивуватися, коли стикаєтеся з його наслідками. І, наприклад, немає не тільки світла в будинках, але й вимкнуто вуличне освітлення та підсвітка в підземних переходах. Чи відсутня електрика протягом багатьох годин.

Як влучно зауважив хтось із користувачів, цього літа модно донатити та економити світло. Звісно, можна агресивно виправдовуватися, мовляв, чому я маю помирати від спеки і вимикати кондиціонер, коли ніхто не вимикає. Але, знову ж таки, слід пам'ятати про наслідки. Прогнозувати результат своїх дій – це доросла та свідома позиція. Пам'ятаймо: Україна починається з нас!

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