Пів Енгельса, де зберігають Ту-95, може просто злетіти у повітря: зведення від Світана

Аеродром "Енгельс-2" знову атакували українські дрони. Окрім самої авіабази, біля Енгельса розташовані ще кілька важливих та цікавих цілей для Сил оборони.

Діставши до "Енгельса-2", Україна може знищити не лише авіацію, але й деякі стратегічні запаси ворога. Детальніше про це та інші удари Сил оборони по Росії у щоденному військовому зведенні для 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор і полковник ЗСУ в запасі Роман Світан.

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Чому Енгельс – важлива ціль для ЗСУ

Аеродром "Енгельс-2" у Саратовській області є на відстані близько 600 кілометрів від кордону з Україною. Там росіяни зберігають стратегічну авіацію, зокрема Ту-160 та Ту-95. Там також є спеціальна інжерена служба, яка обслуговує ракети Х-101, Х-555, Х-55.

На цей аеродром Росія також перекинула тактичну авіацію, зокрема, Су-34, Су-35, Су-24.

Енгельс розташований по лівому березі Волги, як і аеродром "Енгельс-2". Під аеродромом розташована серйозне сховище авіаційного керосину – якщо до нього дістатися, то пів Енгельса просто в повітря злетить, а Волга змінить русло,

– пояснив льотчик-інструктор.

Ба більше, південніше від Енгельсу розташована військова частина, яка є одним складів ядерної тактичної зброї – "Саратов-63". Для Сил оборони це також може бути важливому ціллю.

Де розташований "Енгельс-2": дивіться на карті

Наразі удари по Енгельсу чи Саратову можливі лише дронами українського виробництва, адже західні ракети, які є на озброєнні в Україні, туди дістати не зможуть.

Удар по Таганрогу

У ніч на 11 грудня у російському Таганрозі скаржилися на гучні вибухи. Місцева влада повідомила, що в місто нібито прилетіло близько 10 ракет ATACMS. Влучання зафіксували по Таганрозькому авіаційному науково-технічному комплексу імені Г. М. Берієва.

Це один з головних заводів, які реконструює по деяких позиціях та модернізують ті ж Ту-95. Таганрозький завод займався тим, щоб ракету Х-101 підвісити на крило Ту-95, бо вона не входила в барабан. Для нас це важлива військова ціль,

– розповів Роман Світан.

За словами військового експерта, атаки на цей завод не відбуваються вперше, однак у попередні рази значних пошкоджень він не зазнав. Зауважимо, що удар, ймовірно, був комбінованим. Однак наразі невідомо точно, чим саме вдарили по заводу. Припускають, що це могла бути також ракета-дрон "Паляниця".

Варто додати, що тієї ж ночі Сили оборони завдали удару по нафтобазі у Брянську.