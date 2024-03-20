Там базуються бомбардувальники: де на карті розташований Енгельс, який вночі атакували дрони

Російське місто Енгельс Саратовської області було під атакою дронів. Безпілотники чули місцеві жителі, які й писали про 2 – 4 вибухи.

У Енгельсі розташована одна з найбільших військово-повітряних баз росіян. Там вибухи вже лунали у ніч проти 10 січня, тоді теж нібито збили ворожі дрони.

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Де розташований Енгельс

Місцеві жителі чули звуки дронів та говорили, що вибух був такої сили, що нібито тремтіли навіть рами у вікнах. Росіянам перед цим повідомили про повітряну тривогу.

У російському міноборони заявили, що нібито всі дрони збили. Як завжди у росіян – постраждалих і пошкоджень немає.

Де розташоване місто Енгельс у Росії: дивіться на карті

У росіян напередодні був вечір "бавовни"

Ввечері 19 березня у росіян розквітла "бавовна". Вона лунала в мешканців Курської та Бєлгородської областей. Росіяни заявили, що Бєлгородщині нібито збили 10 снарядів РСЗВ Vampire та один – "Точка-У". Проте місцеві телеграм-канали писали про влучання в підприємство.

У Курській області росіян закликали знайти укриття або дотримуватись правил "двох стін". Там лунали вибухи, нібито працювала ППО. Після цього на вулицях Курська зникло світло.

У ніч проти 19 березня вибухи лунали у російському Воронежі. Там чули "гучні хлопки", виднівся дим.

Росія зберігає на військово-повітряній базі в Енгельсі стратегічні бомбардувальники Ту-160, з яких атакує Україну.