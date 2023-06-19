Загрозливе для України питання: які ключові аспекти візиту Блінкена в Китай

Державний секретар США Ентоні Блінкен з робочим візитом прибув до Китаю. 19 червня він зустрівся з Сі Цзіньпінем. Зазначається, що під час перемовин Китай та США "досягли прогресу" з низки питань. Ймовірно, представники двох держав могли обговорювати два важливі питання, які безпосередньо стосуються й України.

Про це 24 Каналу припустив президент громадської організації "Ліберально-демократична ліга України" Артур Харитонов. Мовиться про військово-технологічні та фінансово-економічні аспекти.

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Спільні військові навчання

За словами Харитонова, є ймовірність, що влітку 2023 року Росія та Китай проведуть великі спільні "навчання взаємодії", які були у 2021 році. Тоді росіяни використовували китайську військову техніку.

"Чи будуть росіяни використовувати її на нових навчаннях і чи може вона в них залишитися – питання, за яким необхідно слідкувати. Ми розуміємо, що китайські компоненти поставляються на різні російські військові виробництва. Вони підживлюють російський ОПК і для нас це погано. Думаю, про це була мова", – припустив він.

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Китайські гроші в Росії

Іншим аспектом перемовин можуть бути саме фінанси. Між Росією та Китаєм спостерігається значна взаємодія. Країна-агресорка закуповує китайські енергоресурси. Натомість товари з Китаю "заходять" на ринки Росії. Плюс до цього посилюються інвестиції, що "юань стає ледь не центральною валютою" на російських територіях.

Ці процеси розвиваються з геометричною прогресією. Тобто можна сказати, що Росія наразі існує за китайський кошт. Є така думка, що G7 в Хіросімі обговорили можливість запровадження санкцій на Китай саме за економічну поміч Росії. Наразі перед Пекіном постала "червона лінія": чи готові вони надалі слідувати цим принципам, чи ні. Якщо готові, ймовірно, буде відповідь,

– додав Артур Харитонов.

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