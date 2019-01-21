Епідемія кору на Одещині: в одному з сіл захворіло 48 дітей

У селі Шевченкове Кілійського району Одеської області в усіх навчальних закладах запровадили карантин через кір. Кількість хворих на кір дітей за два дні зросла з 14 до 48.

Про це повідомив голова Кілійської об’єднаної територіальної громади Павло Бойченко.

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Він зазначив, що станом на 19 січня у селі підтвердили 14 випадків захворювання на кір. Вже тоді у Шевченковому запровадили карантин. За два дні кількість хворих зросла до 48.

Кір – що це? Це надзвичайно заразне інфекційне захворювання, що передається від хворої людини до здорової повітряно-крапельним шляхом, тобто при чханні, кашлі або розмові хворого. Вірус кору може жити в повітрі та на поверхнях — до двох годин після того, як хвора людина залишила приміщення.

За словами голови об’єднаної територіальної громади, спалах кору виник внаслідок безвідповідальності батьків, які злісно ігнорували численні попередження і заклики медпрацівників до вакцинації.



Епідемія кору в Україні

Раніше 24 канал писав, що з початку 2019 року на кір захворіли понад 5 тисяч українців. Зокрема, за останній тиждень захворіли 2767 людей, з них 1680 дітей.