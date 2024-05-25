"Жахливий спланований терористичний удар": "Епіцентр" підтвердив атаку на свій гіпермаркет

Російські військові 25 травня завдали цинічного удару по "Епіцентру" в Харкові. Мережа магазинів підтвердила атаку на свій гіпермаркет.

Пресслужба "Епіцентр К" опублікувала відповідний допис у мережі. Під публікацією українці висловлюють свої щирі співчуття, передає 24 Канал.

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Мережа гіпермаркетів підтвердила атаку

Мережа "Епіцентр К" підтвердила удар по гіпермаркету в Харкові. Так, у дописі удар по "Епіцентру" назвали спланованим терористичним актом, внаслідок якого загинули люди.

Внаслідок жахливого спланованого терористичного удару російських військ по торговому центру Епіцентр у Харкові почалася масштабна пожежа, є загиблі та поранені,

– повідомили в мережі "Епіцентр К".

Як повідомили в адміністрації торгового центру, після оголошення повітряної тривоги персонал зробив все можливе задля якнайшвидшої евакуації відвідувачів та співробітників. Втім, 2 удари по центральній частині будівлі відбулися буквально за лічені хвилини після отримання сигналу на небезпеку. Так, люди просто не встигли зреагувати.

Наразі відомо, що внаслідок удару загинуло 2 співробітники "Епіцентру". Ще 11 працівників не виходять на зв'язок.

На своїй сторінці "Епіцентр К" також опублікував два дописи. Перша публікація з чорним фоном і написом "Харків", а друга – з чорним логотипом мережі магазинів.

"Епіцентр" підтвердив атаку: дивіться фото

Другий допис зі сторінки мережі гіпермаркетів: дивіться фото

Під публікаціями українці залишають десятки коментарів зі співчуттями. Українці наголошують, що такий удар є цинічним терористичним актом та справжнім воєнним злочином.

Українці висловлюють співчуття рідним та близьким загиблих / Скриншоти з мережі

Редакція 24 Каналу приєднується й також висловлює свої щирі співчуття рідним та близьким загиблих. Світла та вічна пам'ять.

Компанія "Епіцентр" висловлює сум та глибокі співчуття родинам загиблих та поранених. Сім'ям працівників буде надано всю необхідну підтримку,

– додали на офіційній сторінці.

В компанії також зауважили, що не вперше гіпермаркети стають об'єктом для удару. Так, від початку повномасштабного вторгнення окупанти вщент зруйнували 6 ТЦ в Маріуполі, Чернігові, Бучі, Харкові, Херсоні та Нікополі. Ще частина гіпермаркетів припинила роботу через постійні обстріли, бойові дії чи окупацію.

"Епіцентр" у Харкові атакували авіабомбами

У Харкові о 16:02 пролунали потужні вибухи. Спочатку Ігор Терехов повідомив, що під ударом опинився спальний район Харкова, однак згодом додав, що прильоти сталися по будівлі будівельного гіпермаркету.

Згодом стало відомо, що окупанти скинули 2 авіабомби на "Епіцентр". За попередньою інформацією, російські військові вкотре використали УМПБ Д-30.

На цинічний обстріл окупантів відреагував Володимир Зеленський. Він наголосив, що цей удар є черговим актом тероризму та закликав світ посилювати підтримку України.

На жаль, внаслідок атаки загинуло 2 людини, ще 25 – отримали поранення. Також є зниклі безвісти.

Ігор Терехов повідомляв, що під час атаки в гіпермаркеті було близько 200 осіб.

Знищений "Епіцентр" у Харкові було відкрито у 2014 році. Його загальна площа складала 13 300 квадратних метрів.