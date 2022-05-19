Ердоган дуже хоче зустрітися з Байденом, щоб розв'язати проблеми, – Куса

Ердоган заявив, що Туреччина не погодиться на членство Фінляндії та Швеції в НАТО й блокує процес. Тепер готується зустріч американського та турецього президентів.

Сам Реджеп Ердоган хоче зустрітись з Джо Байденом. Про це 24 каналу сказав експерт Українського інституту майбутнього Ілля Куса.

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Він вважає, що США та Туреччина таки досягнуть компромісу.

Зустріч з президентом США – це те, чого дуже хотів Ердоган. Я думаю, що коли турецьке політичне керівництво підіймало питання про Швецію і Фінляндію таки розраховували на те, що до цього долучаться Штати,

– вважає Куса.

Як він пояснив, усе таки якщо дивитися на той список вимог, який Туреччина озвучила через різні майданчики щодо Швеції та Фінляндії – частина з них стосується і безпосередньо США.

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"Я думаю, що Ердоган вірить, що треба зустрітися з американським главою, який, на його думку, все вирішує. Відповідно й розв'язати всі свої питання, які цікавлять турецьке керівництво", – додав експерт.

Насамперед мовиться про зняття санкцій з турецького ВПК та визнання терористичною організацією сирійсько-курдських бійців, які мають політичні представництва у Європі та США.

Ердоган блокує переговори про вступ до НАТО зі Швецією та Фінляндією: передісторія

Фінляндія та Швеція офіційно заявили про свої наміри подати заявки на вступ до НАТО. Однак не всі члени Альянсу вітають це рішення – президент Туреччини наразі не готовий прийняти ці країни.

Так, Ердоган заявив, що не погодиться на вступ Швеції та Фінляндії до Альянсу, бо ті запровадили санкції проти Туреччини.

Вже опісля Туреччина заблокувала початкове рішення НАТО опрацювати прохання Фінляндії та Швеції щодо їхнього приєднання до військового союзу.

Однак країна займає дуже вигідну воєнно-стратегічну позицію – фактично є форпостом НАТО на Близькому Сході й в Чорноморському регіоні. Ба більше, Туреччина дуже потужна у воєнному та геополітичному сенсі. Тому експерти вважають, що "НАТО терпітиме Туреччину".

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