Ердоган дуже хоче зустрітися з Байденом, щоб розв'язати проблеми, – Куса
Ердоган заявив, що Туреччина не погодиться на членство Фінляндії та Швеції в НАТО й блокує процес. Тепер готується зустріч американського та турецього президентів.
Сам Реджеп Ердоган хоче зустрітись з Джо Байденом. Про це 24 каналу сказав експерт Українського інституту майбутнього Ілля Куса.
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Він вважає, що США та Туреччина таки досягнуть компромісу.
Зустріч з президентом США – це те, чого дуже хотів Ердоган. Я думаю, що коли турецьке політичне керівництво підіймало питання про Швецію і Фінляндію таки розраховували на те, що до цього долучаться Штати,
– вважає Куса.
Як він пояснив, усе таки якщо дивитися на той список вимог, який Туреччина озвучила через різні майданчики щодо Швеції та Фінляндії – частина з них стосується і безпосередньо США.
Чого хоче Ердоган від Байдена
"Я думаю, що Ердоган вірить, що треба зустрітися з американським главою, який, на його думку, все вирішує. Відповідно й розв'язати всі свої питання, які цікавлять турецьке керівництво", – додав експерт.
Насамперед мовиться про зняття санкцій з турецького ВПК та визнання терористичною організацією сирійсько-курдських бійців, які мають політичні представництва у Європі та США.
Ердоган блокує переговори про вступ до НАТО зі Швецією та Фінляндією: передісторія
- Фінляндія та Швеція офіційно заявили про свої наміри подати заявки на вступ до НАТО. Однак не всі члени Альянсу вітають це рішення – президент Туреччини наразі не готовий прийняти ці країни.
- Так, Ердоган заявив, що не погодиться на вступ Швеції та Фінляндії до Альянсу, бо ті запровадили санкції проти Туреччини.
- Вже опісля Туреччина заблокувала початкове рішення НАТО опрацювати прохання Фінляндії та Швеції щодо їхнього приєднання до військового союзу.
- Однак країна займає дуже вигідну воєнно-стратегічну позицію – фактично є форпостом НАТО на Близькому Сході й в Чорноморському регіоні. Ба більше, Туреччина дуже потужна у воєнному та геополітичному сенсі. Тому експерти вважають, що "НАТО терпітиме Туреччину".
Чому Ердоган хоче зустрітися з Байденом: дивіться відео