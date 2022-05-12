Ердоган двічі спілкувався з Путіним про оборонців Маріуполя: мав конкретну пропозицію

Президент Туреччини Реджеп Ердоган двічі пропонував Володимиру Путіну врятувати захисників Маріуполя. У нього була конкретна пропозиція із залученням власного флоту.

Про це на брифінгу розповів лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв, який знайомий з цим процесом.

Важливо Захисники Маріуполя досі намагаються контратакувати ворога: одна з найбільших проблем – дрони

В кінці квітня Джемілєв отримав звернення від командира полку "Азов" до президента Туреччини. Його швидко переклали на турецьку мову й передали Реджепу Ердогану.

Минулого тижня радник президента Туреччини зустрівся з Мустафою Джемілєвим і розповів про весь процес.

Який був план з порятунку захисників Маріуполя

Ердоган двічі розмовляв з Путіним. Він пропонував відправити до Бердянського порту корабель з турецькими наглядачами. Туди мали евакуюватися українські захисники. Вони гарантували, що маріупольський гарнізон перебуватиме в Туреччині до кінця війни. Путін відмовився.

Джемілєв додав, що евакуюватися з Маріупольського порту неможливо, адже він повністю замінований.

Окупанти сказали, що відпустять лише мирних жителів. А солдати мають здатися в полон, – розповів Мустафа Джемілєв.

Попри відмову Путіна, українська влада досі вивчає інші варіанти, як врятувати захисників Маріуполя. Вони роблять все можливе, щоб ці мужні чоловіки та жінки повернулися додому живими.

Останні новини з Маріуполя

За час повномасштабного вторгнення російські окупанти майже повністю знищили Маріуполь. Радник міського голови Петро Андрющенко повідомив, що в місті загинули близько 22 тисяч людей.

Зараз українські захисники перебувають на території заводу "Азовсталь". Там просто жахлива ситуація: окупанти скидають туди величезну кількість бомб. До прикладу, лише за 11 травня вони здійснили 38 авіанальотів. Але українські бійці тримаються.

З території "Азовсталі" вдалося евакуювати усіх цивільних. Про це, зокрема, підтвердив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Україна розглядає варіант деблокади Маріуполя військовим шляхом. Але наразі він неможливий. За словами Президента України Володимира Зеленського, поки що Збройні Сили України ще не мають достатньої кількості зброї, щоб реалізувати наступ і звільнити ці території. Про це він розповів на виступі перед парламентом Мальти.

Варте уваги – моторошні кадри від "Азову" з Маріуполя: дивіться відео