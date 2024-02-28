Ердоган заявив, що знову готовий надати Україні та Росії майданчик для переговорів
Джерело:A News
Президент Туреччини переконаний, що дипломатичний шлях закінчення війни в Україні має бути основним. Саме тому Реджеп Ердоган знову пропонує майданчик для переговорів обох сторін.
Ердоган записав відеозвернення до учасників саміту Україна – Південно-Східна Європа. У ньому президент Туреччини заявив, що, на його думку, на третьому році повномасштабної війни не видно достатнього прогресу у встановленні миру.
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Ердоган хоче визначити "загальні параметри миру"
Політик наголосив, що Туреччина підтримує незалежність, суверенітет, безпеку та територіальну цілісність України.
Ми також докладаємо всіх зусиль для захисту прав та інтересів наших кримськотатарських братів. Ми також готові сприяти швидкому відновленню та відбудові України,
– додав Ердоган.
Водночас він заявив, що дипломатії та діалогу необхідно дати шанс покласти край війні, добившись справедливого та тривалого миру. Для досягнення цієї мети дуже важливо максимально використати всі дипломатичні канали.
За його словами, слід принаймні визначити загальні параметри миру. Також Ердоган заявив, що "принципово підтримує" мирний план Володимира Зеленського, який складається з 10 пунктів.
Ми готові знову надати стіл для переговорів, які вже проходили в Стамбулі,
– наголосив Ердоган.
Путін повинен був зустрітися з Ердоганом
- Владімір Путін мав намір летіти до Туреччини. Російський диктатор повинен був зустрітися з Реджепом Ердоганом ще 12 лютого.
- Однак згодом ЗМІ країни-агресорки повідомили, що візит Владіміра Путіна до Туреччини відклали.
- Журналістка турецького видання Hürriyet Ханде Фират пояснила, що візит російського диктатора до Туреччини перенесли на пізніший термін. Згодом кремлівські ЗМІ із посиланням на анонімні джерела підтвердили інформацію про перенесення поїздки.
- За попередніми даними поплічника очільника Кремля, президент країни-агресорки може поїхати до Туреччини у квітні 2024 року.