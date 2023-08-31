Ердогану важливий спокій у Чорному морі: які важелі впливу має на Путіна

Чорне море – важливий осередок для економіки багатьох держав. Припустимо, якщо в акваторії розпочнеться масштабна війна, то постраждають чимало країн.

Зокрема, Туреччина втратить дохід від проходу суден через Босфор та Дарданелли. Про це 24 Каналу розповів доктор економічних наук Ігор Ліпсіц, зауваживши, у разі цього Ердоган застосує важелі впливу та прикриє "кормушку" для Росії.

Дивіться також Ердоган приїде в гості до Путіна: у Bloomberg розповіли, коли саме

Важливість судноплавства у Чорному морі

Чорне море – важливий об'єкт для багатьох країн світу. Потрібно зробити усе необхідне, аби акваторія не стала місцем бойових дій. Задля уникнення наступних проблем:

для України – припинення зернової угоди;

для Росії – припинення судноплавства;

для Туреччини – припинення плати за протоки.

Крім того, Казахстан заговорив, що відправлятиме свій газ не через Новоросійськ (Росія), а через Васлуй (Румунія) і далі до країн Прибалтики. Як результат, Росія втрачає Чорне море. І тоді дохід від проходу суден через Босфор та Дарданелли зникає.

Ліпсіц пояснив, які важелі впливу Ердоган має на Путіна: дивіться відео

Це суттєво впливає на турецьку економіку. Ймовірно, Реджеп Ердоган шукатиме способи, аби нейтралізувати ситуацію у Чорному морі, щоб відновити судноплавство. Інакше замість доходу від проток – він отримає лише географічний елемент.

Які важелі впливу Ердоган має на Владіміра Путіна

Туреччина стала великим хабом для різноманітних постачань в Росію. Один із найбільших каналів імпорту проходить саме через Анкару.

Не можна сказати, що Туреччина дуже любить Росію і лояльна до неї. Вони змінили умови пропуску товарів: раніше вони йшли транзитом через територію Туреччини до Росії; наразі під час санкцій Росія повинна розмитнити усі товари в Туреччині, заплатити всі податки й лише тоді везти в Росію. Це вже призвело до сильного подорожчання імпорту в Росію,

– підкреслив Ігор Ліпсіц.

У президента Туреччини є вагомий аргумент. Ердоган може повністю припинити постачання товарів через турецьку територію. Тоді на Росію чекають важкі часи. Адже країна займає велику частину на мапі світу й не буде держав, які зможуть замінити Туреччину. Звісно, можливо, через країни Середньої Азії, зокрема Іран або інші бокові країни-сусідки. Проте такі варіанти малоймовірні.

Зустріч Ердогана з Путіним