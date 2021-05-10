Ердоган назвав "терором" дії Ізраїлю щодо палестинців в Єрусалимі

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів телефонні переговори з головою Палестинської автономії Махмудом Аббасом, а також лідером ХАМАСу Ісмаїлом Ганією. Ердоган гостро розкритикував дії ізраїльської влади у Східному Єрусалимі.
Джерело:AA
Турецький президент охарактеризував дії офіційного Ізраїлю як "терор". Політик рішуче засудив напади на палестинців.
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Ердоган вважає, що це завдало шкоди не тільки мусульманам, а й усьому людству. Президент Туреччини та голова Палестини пообіцяли, що мобілізовуватимуть увесь ісламський світ аби зупинити "тероризм та окупацію Ізраїлю". У цьому протистоянні Анкара, наголосив Ердоган, беззаперечно на боці Палестини.
Зазначимо, що ситуація у Східному Єрусалимі викликала занепокоєння міжнародної спільноти. Тему піднімуть на засіданні Ради Безпеки ООН.
Коротко про заворушення у Єрусалимі:
- У Східному Єрусалимі тривають заворушення. У протистоянні зіткнулись палестинці, правоохоронці та ізраїльські ультраправі.
- Причини для протистояння – спроба виселити мусульманські сім'ї з району.
- Конфлікт має вирішувати Верховний суд.
- Влада намагалась зайняти нейтральну сторону, начебто це "протистояння приватних сторін".
- В останні дні сильні сутички спалахнули на Храмовій горі. Потерпілих були сотні.