Не через спеку: Ердоган припустив, що могло стати причиною лісових пожеж в Туреччині

Президент Туреччини заявив, що правоохоронці розслідують причини масштабних лісових пожеж, що охопили південні регіони країни. Однак Реджеп Ердоган припустив, що займання могли виникнути через підпали.

Якщо ця теорія підтвердиться, то винних обов'язково притягнуть до відповідальності.

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У пожежах можуть бути винні люди

Президент Туреччини додав, що розслідування причин події ще ведеться.

Якщо є ті, хто зраджують нашу країну і нашу націю до такої міри, що здатні підпалити свою батьківщину, то наш обов'язок - зловити їх і забезпечити найсуворіше покарання,

– сказав турецький лідер.

Він також пообіцяв відновити постраждалі від пожеж будинки. Це мають зробити протягом року. За його словами, для надання невідкладної допомоги постраждалим з бюджету вже виділили 50 мільйонів лір, тобто майже 159 мільйонів гривень.

Яка зараз ситуація у Туреччині