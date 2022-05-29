Ердоган планує знову подзвонити Зеленському й Путіну

Президент Туреччини Реджеп Ердоган вірить в те, що зможе переконати Путіна зупинити бойові дії. Принаймні, спроб втілити цей план у життя він досі не полишає.

Росія вийшла з переговорного процесу та продовжує наступ на територію України. Кремль не готовий до жодних переговорів та піде на все, аби продовжувати війну задля досягнення своїх цілей.

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Ердоган досі вірить у дипломатію

Навіть після усіх злочинів, які вчинили росіяни в Україні, та повного знищення Маріуполя й інших українських міст президент Туреччини Реджеп Ердоган не готовий подивитися правді у вічі та визнати, що Росія – це терорист, з яким марні будь-які перемовини. З якихось незрозумілих причин він вірить, що росіяни здатні до якогось цивілізованого діалогу.

У понеділок, 30 травня, президент Туреччини збирається провести телефонні розмови з Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним. Ердоган збирається закликати сторони повернутися до переговорів та вирішувати питання у діалозі.

Ердогану та іншим світовим лідерам, які досі носять рожеві окуляри та вірять у можливість завершення війни шляхом дипломатії варто запам'ятати, що Росія хоче знищити Україну та вбиває наших мирних громадян, тому війна завершиться в той самий момент, коли на нашій землі не залишиться жодного російського окупанта.

Ситуація на фронті: останні новини

Російські окупанти готуються влаштувати провокації у Чорному морі. Стало відомо, що на острові Зміїний рашисти активно нарощують свої сили. Також ворог хоче відкрити фейкові "гуманітарні коридори" з тих українських портів, які тимчасово перебувають під їхнім контролем.

Росіяни продовжують активні обстріли Миколаєва та Харкова, місцеві повідомляють про вибухи. Громадянам нагадують про важливість реагування на сигнал повітряної тривоги.

Як повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, на Донбасі тривають дуже гарячі бої, ситуація дуже динамічна, тому робити якісь висновки вкрай рано. Ворог залучив до наступу великі сили, але наші мужні захисники та захисниці дають йому відсіч та заважають просуватися до адміністративних кордонів Донецької та Луганської областей.

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