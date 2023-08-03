Поведінка Ердогана незрозуміла, – в ОП відреагували на дзвінок до Путіна

Після численних обстрілів портової інфраструктури України Реджеп Ердоган заявив, що поговорив із Владіміром Путіним по телефону. Це дуже схоже на приниження перед російським диктатором.

Про це 24 Каналу розповів радник голови ОПУ Михайло Подоляк. На його думку, президент Туреччини не виявляє свого лідерства у перемовинах з Путіним.

Дивіться також Домовились про візит: Ердоган провів телефонну розмову з Путіним

Приниження світової спільноти

Росія щодня нищить портову та логістичну інфраструктуру українського Півдня. А після цього Путін безумовно скаже "я повертаюсь до зернової угоди", щоб продемонструвати цією поведінкою свою силу. На думку Подоляка, повернення Росії до зернової угоди за таких умов було б принизливим для міжнародного права.

Путін абсолютно свідомо принизив африканські країни на саміті Росія – Африка, напередодні призупинивши свою участь у зерновій угоді. Він принизив Туреччину, яка була гарантом дотримання угоди, а також принизив ООН. Крім того, Путін вбив міжнародне морське право та завдав удару по репутації НАТО в Чорному морі.

"Чомусь міжнародні інституції продовжують підігравати йому в цьому. Це дивно, адже фактично Путін повертає себе у глобальний порядок денний і натякає, що світ має виконувати його забаганки", – зазначив Подоляк.

Слабка позиція Ердогана

У травні, після перемоги на виборах, Ердоган заявив про свої прагнення не те що на регіональне, а й на глобальне лідерство.

"Поведінка пана Ердогана є незрозумілою, адже глобальне лідерство виглядає зовсім інакше. Ти не можеш подзвонити людині, яка тебе публічно принизила, і після цього домовлятися про щось із ним далі. Ти мав сказати: "Дивись, тут будуть турецькі судна ходити. Не дай Боже, щось з ними буде". А після цього, безумовно, так, можна було б вести переговори", – переконаний радник ОПУ.

Разом із тим, Подоляк зазначив, що розуміє позицію Туреччини, яка хоче бути дійсно нейтральною і використовувати цей статус для досягнення своїх цілей. Вона безумовно має на це право, адже свої власні національні інтереси для всіх країн є першочерговими.

Михайло Подоляк про те, як Росія тисне на міжнародну спільноту: дивіться відео

Зернова угода: що відбувається