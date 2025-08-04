Наразі Україна готується до візиту Реджепа Ердогана. Український посол у Туреччині Наріман Джелял розповів, що може стати ключовою темою зустрічі.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на інтерв'ю дипломата для "РБК-Україна" від понеділка, 4 серпня. Володимир Зеленський передав турецькому лідеру особисте запрошення.

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Навіщо Ердоган приїде в Україну?

Українська сторона вже активно працює над організацією візиту Ердогана. За словами посла, він особисто підтвердив запрошення від Зеленського під час недавньої зустрічі з турецьким лідером.

Цей візит потребує значних зусиль, оскільки існує чимало питань, що заважають його реалізації,

– сказав Джелял.

Він наголосив, що ключовою темою візиту може стати ратифікація угоди про вільну торгівлю між Україною та Туреччиною – документ, важливий як для стратегічного партнерства, так і для значної частини українського бізнесу.

Запрошення президента Зеленського дуже просте: Туреччина зацікавлена в підписанні угоди про вільну торгівлю… Однак це політичне рішення. Президент Зеленський запропонував ратифікувати цю угоду під час візиту Ердогана, що було б гарним і символічним кроком,

– пояснив дипломат.

Регіональне лідерство за умови партнерства

Нагадаємо, на думку Джеляла, Анкара не може вважати Кремль своїм стратегічним союзником. Адже саме вона, ймовірно, опиниться під загрозою наступною в разі поразки України у війні.

З Росією можна торгувати, але не може бути стратегічного партнерства, яке б захищало інтереси Туреччини,

– каже посол.

Ба більше, історично Росія прагнула контролювати протоки Босфор і Дарданелли, аби вийти до Середземного моря. Тож тепер навіть тимчасове закриття проток Анкарою грає на руку Кремля.

Однак Туреччина має потенціал до регіонального лідерства, що нібито можливо лише за умови партнерства з іншими країнами, зокрема Україною.

За словами Джеляла, дедалі більше турецьких політиків усвідомлюють всі ризики, тож Україна нібито не повинна вимагати від них відкритої підтримки – Туреччина діє насамперед у власних інтересах.

І якщо турецький політик чесний та об'єктивний, він неодмінно прийде до висновку, що в глобальному вимірі інтереси Туреччини, особливо щодо безпеки в Чорному морі, – це тісні партнерські відносини з Україною,

– підкреслив дипломат.