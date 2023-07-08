Ердоган готується прийняти Путіна в Туреччині у серпні

Президент Туреччини Реджеп Ердоган 7 липня заявив, що очікує візит Путіна до своєї країни вже у серпні 2023 року. З кремлівським диктатором Ердоган планує обговорити повномасштабну війну в нашій країні.

Крім цього, вони також торкнуться теми "зернової угоди", де Туреччина відіграє роль посередника разом з ООН. Ердоган хоче продовжити її ще на 2 роки.

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Ердоган висловився щодо майбутнього візиту Путіна

Під час пресконференції з українським президентом Володимиром Зеленським Ердоган наголосив, що вже обговорив з Путіним питання обміну військовополонених між Україною та Росією. Крім того, він запросив російського диктатора відвідати Туреччину.

Путін відвідає Туреччину наступного місяця. У нас буде можливість знову обговорити це питання віч-на-віч,

– наголосив Ердоган.

Він також висловив сподівання, що про конкретні результати щодо обміну вдасться домовитися вже найближчим часом. Президент Туреччини також підтвердив, що планує обговорити з Путіним питання Чорноморської зернової ініціативи.

Наостанок Ердоган висловив надію, що обидва питання є важливими на порядку денному як Туреччини, так і Росії. До того ж він запевнив, що продовжить спілкуватися з Путіним як телефоном, так і особисто.

Пєсков прокоментував імовірну поїздку Путіна

Прессекретар Путіна Дмітрій Пєсков розповів російським пропагандистам про можливий візит диктатора до Туреччини. Він наголосив, що наразі точної дати цієї поїздки – немає

Попри це, Пєсков наголосив, що "контакти Владіміра Путіна з Реджепом Ердоганом – можливі". Однак він відмовився коментувати подальші дії щодо цих переговорів.

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