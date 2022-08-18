Ердоган приїхав до Львова на зустріч з Зеленським і Гутеррешем

Президент Туреччини Реджеп Ердоган прибув до Львова. Тут він зустрінеться з Володимиром Зеленським.

Також відбудеться тристороння зустріч за участі президентів України й Туреччини та Генсека ООН. Однак спершу Зеленський та Ердоган зустрінуться в Палаці Потоцьких.

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Ердоган приїхав з Польщі

За даними турецький ЗМІ, кортеж Реджепа Ердогана прибув до Львова з польського Жешува. Саме там напередодні приземлився його літак. Разом із Ердоганом до України прибули члени турецького уряду, зокрема глава МЗС, міністр оборони, міністр енергетики, міністр сільського господарства, міністр торгівлі, керівник турецької розвідки та інші.

У Львові Реджеп Ердоган та Володимир Зеленський проведуть перемовини щодо двосторонніх відносин Туреччини та України. Також обговорять стратегічне партнерство двох країн.

Після цього відбудеться тристороння зустріч Володимира Зеленського, Реджепа Ердогана та Антоніу Гутерреша. Головною темою розмови стануть можливості дипломатичного припинення війни шляхом посилення механізмів, які дозволили розблокувати експорт зерна з України.

Зеленський теж уже у Львові

Володимир Зеленський прибув до Львова дещо швидше, ніж Реджеп Ердоган. Президент встиг зустрітися з пораненими військовослужбовцями у госпіталі та вшанувати пам'ять загиблих у війні з росією Героїв разом з міським головою Львова Андрієм Садовим. Президент та мер міста обговорили план спорудження Меморіалу Героїв.

Найшвидше до Львова прибув Генсек ООН Антоніу Гутерреш. Він приїхав увечері 17 серпня.

Під візит Гутерреша росія готує провокації

Тим часом у росії заявили, що Україна нібито "готує провокації" на Запорізькій АЕС на тлі візиту Антоніу Гутерреша до Львова та Одеси. У кремлі переконують свою авдиторію, що Україна нібито такими діями "хоче підставити росію".

Крім того, окупанти цинічно заявили про "підготовку евакуації мирного населення" на випадок аварії, яку можуть спричинити дії власне росіян.

Пізніше у росії пригрозили зупинити роботу АЕС, якщо "українські обстріли" не припиняться. Таким чином окупанти можуть знеструмити Південь України. Крім того, заяви окупантів можуть бути спрямованими на поширення паніки серед українців, адже такі заяви виглядають, як анонс атаки росіян.

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