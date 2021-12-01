Ердоган, який хоче стати посередником України та Росії, проведе розмову з Путіним
Джерело:ТАСС
Реджеп Тайїп Ердоган невдовзі проведе телефонну розмову з Володимиром Путіним. Політики можуть обговорити пропозицію президента Туреччини щодо посередництва у перемовинах між Україною та Росією
Про це повідомив керівник російського зовнішньополітичного відомства Сергій Лавров. Він зазначив, що турецька держава має особливу позицію стосовно ситуації в Україні".
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Туреччина постійно на офіційному рівні заявляє про неприпустимість окупації Криму. В питанні Донбасу заявляє про необхідність повністю виконувати Мінські домовленості, пропонуючи, щоб Росія активніше виконувала свої зобов'язання,
– сказав міністр.
"Планується телефонна розмова. Думаю, ці питання також будуть обговорюватися", – додав Лавров.
Ердоган запропонував посередництво
- Реджеп Ердоган у понеділок, 29 листопада, заявив, що Туреччина готова стати посередником між Україною та Росією. За його словами, країна зацікавлена, щоб у регіоні панував мир.
- Турецький президент також поінформував, що неодноразово обговорював це питання з Путіним.
- Дмитро Кулеба позитивно оцінив пропозицію Реджепа Ердогана щодо посередництва Туреччини у переговорах між Україною та Росією. Водночас дипломат наголосив, що є "червоні лінії".