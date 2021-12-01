Ердоган, який хоче стати посередником України та Росії, проведе розмову з Путіним

Реджеп Тайїп Ердоган невдовзі проведе телефонну розмову з Володимиром Путіним. Політики можуть обговорити пропозицію президента Туреччини щодо посередництва у перемовинах між Україною та Росією

Про це повідомив керівник російського зовнішньополітичного відомства Сергій Лавров. Він зазначив, що турецька держава має особливу позицію стосовно ситуації в Україні".

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Туреччина постійно на офіційному рівні заявляє про неприпустимість окупації Криму. В питанні Донбасу заявляє про необхідність повністю виконувати Мінські домовленості, пропонуючи, щоб Росія активніше виконувала свої зобов'язання,

– сказав міністр.

"Планується телефонна розмова. Думаю, ці питання також будуть обговорюватися", – додав Лавров.

Ердоган запропонував посередництво