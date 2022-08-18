Анкара працює для зупинення війни за столом переговорів, – Ердоган
Джерело:TRT World Now
Президент Туреччини Реджеп Ердоган, Президент України Володимир Зеленський та генсек ООН Антоніо Гутерреш 18 серпня зустрілися у Львові. Вони обговорювали мирні варіанти завершення війни.
Ердоган вважає, що Україна та росія мають вирішити результат війни у переговорах. Він сказав, що можливо "позитивну атмосферу" від угоди про експорт зерна можна "перетворити" у постійний мир.
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"Анкара працює для зупинення війни за столом переговорів. Ми підтримували наших українських друзів і продовжуємо це робити. Ми надамо всю необхідну допомогу, щоб відбудувати Україну", – сказав президент Туреччини.
Про що ще говорив Ердоган
Лідер Туреччини вважає, що не лише Україна, а світ почав відчувати позитивні наслідки історичної Стамбульської угоди щодо відновлення експорту українського зерна. За його словами, з 1 серпня на світові ринки доставили 25 суднами 625 тисяч тонн українського зерна.
Я вірю в те, що війна закінчиться за столом переговорів. По суті, Зеленський і Гутерреш погоджуються з цим. Річ у тому, щоб визначити найкоротший і найсправедливіший шлях закінчення війни,
– сказав Ердоган.
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Про що говорили на зустрічі
Тристоронні переговори між Гутеррешем, Зеленським та Ердоганом тривали приблизно 40 хвилин. Вони зустрілися у львівському Палаці Потоцьких та спілкувались про депортації українців, зернові угоди, звільнення військових та медиків з російського полону.
Перед тим Зеленський та Ердоган говорили приблизно 2 години. Це перший візит турецького президента до України. Зеленський сподівається, що той незабаром візьме участь у Кримській платформі. Президент України зазначив, що вони спілкувалися на такі теми:
- як поліпшити зернову ініціативу;
- ядерний шантаж росії навколо Запорізької АЕС і погрози підірвати станцію;
- крадіжку росією українського зерна на тимчасово окупованих територіях;
- оборонну взаємодію між Туреччиною та Україною;
- воєнні злочини російських окупантів.
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