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Еротичні фото, які виникли внаслідок помилок при відновленні жорсткого диску: 18+

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У фотографа Ігоря Чекачкова зламався жорсткий диск з 3 терабайтами світлин. При відновленні вони були спотворені – набули нових плям, смуг, або змішалися між собою.

Так народилася серія, для створення якої автор, як він каже, не докладав жодних зусиль, а механічний збій комп'ютерної системи і відновлення фотографій стали приводом для переосмислення всього творчого шляху і життєвої філософії фотографа, повідомляє видання Birdinflight.

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У сервісному центрі фотографу сказали, що 98% інформації врятували. Ігор цьому дуже зрадів, поки не побачив, як це виглядає: диск був сповнений понівечених фотографій. Величезна кількість робіт перемішалася докупи, або на них виникли якісь посторонні елементи. 

"Я відібрав з усього цього близько 500 картинок, але насправді весь архів ще не переглянув. Там майже 3 терабайта фотографій – близько 200 тисяч зображень. Ця серія дала мені можливість уважно вивчити останні 10 років мого життя. Я аналізував, як я жив, дивився на людей, яких зустрічав, жінок, яких любив, події, свідком яких став. Я ніби перечитував свій щоденник", – розповідає фотограф.

Знадобився якийсь час, щоб усвідомити: те, що вийшло, набагато більше, ніж те, що було до цього. 

Теги: LifeStyle Еротика Фотоновини Мистецтво
Джерело: 24 Канал
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