На тлі погроз від Путіна: США перекинули озброєний сотнею "Томагавків" есмінець до Чорного моря

У США вирішили показати Росії, що новий наступ на Україну погано для неї закінчиться. Для цього до Чорного моря перекинули есмінець. На його борту майже сотня ракет "Томагавк".

Відповідне рішення у США ухвалили ще й на фоні цинічних заяв Путіна. Він же пообіцяв відповісти Заходу на передачу танків Києву "не лише бронетехнікою". Тож у Вашингтоні вирішили продемонструвати, що готові до цих так званих "відповідей".

Читайте також Що Путін може зробити на 24 лютого: військовий експерт оцінив загрозу для України

Есмінець пришвартувався біля Стамбула

За наявною інформацією, мовиться про есмінець USS Nitze. Судно входить до ударної групи авіаносця George H.W. Bush. Воно прибуло до протоки Босфор і пришвартувалося неподалік Стамбула.

Сам есмінець належить до класу "Алі Берк". Відкриті дані свідчать про те, що він оснащений майже сотнею крилатих ракет. Цікаво, що це перше американське військове судно, яке увійшло до чорноморського регіону з 24 лютого 2022 року.

Очікувати, що судно пропливатиме самим Чорним морем, не варто. На такий крок США не підуть, щоб не порушувати конвенцію Монтре. Вона передбачає, що протоки Босфор і Дарданелли Туреччина закриває для військових кораблів, які не мають приписки у чорноморських портах. Відповідні обмеження діють на період бойових дій.

Зауважимо, що судно прибуло до Стамбула у рамках спільних операцій Туреччини та ВМС США. Їхня мета – зміцнити НАТО, а також покращити оперативну сумісність.

Військово-морські сили пропонують унікальну можливість зміцнити альянс НАТО між США та Туреччиною, дозволяючи екіпажу відчути багату культуру та історію стратегічно важливої країни, яка з'єднує Європу та Азію,

– сказав командир Кеті Джейкобсон.

Ракети вирішують все

Зауважимо, що цьому есмінцю і не потрібно максимально наближатися. Адже на його борту крилаті ракети "Томагавк", радіус дії яких достатній, щоб дістати і до самої Росії, якщо виникне така потреба. А так, то їх можуть використати і для атаки військових об'єктів у Криму та на Донбасі.

Якщо говорити про самі "Томагавки", то знищувати цілі вони можуть на відстані до 1 300 кілометрів. До Криму у цьому випадку якихось 500, а до Ростова-на-Дону – 1 100.

За наявною інформацією, есмінець забезпечений 96 пусковими установками для "Томагавків". Ці ракети можуть бути як зі звичайною, так і з термоядерною бойовою частиною.

Якщо ми вже заговорили про дальню зброю, то пригадаймо наостанок слова секретаря РНБО Олексія Данілова. За його словами, Україна має зброю, якою може атакувати військові цілі в Росії за потреби. Зауважимо, що наші партнери забороняють використовувати надану ними зброю з цією метою.