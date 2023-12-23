Естонія готова видати Україні військовозобов'язаних: глава МВС виступив із заявою

Міністр внутрішніх справ Естонії Лаурі Ляенеметс заявив, що його країна готова видавати військовозобов'язаних українців. В Естонії вже пропонують укласти відповідну угоду.

Варто наголосити, що Україна не подавала жодного офіційного запиту щодо такої можливості. Як наголошують у ЗМІ, МВС Естонії вже неодноразово зверталося до українського колеги, а також до посла України, щоб у разі потреби інформувати про українських біженців.

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Що заявив естонський міністр

Лаурі Ляенеметс заявив, що без офіційного запиту від України, в Естонії не будуть видавати військовозобов'язаних чоловіків-українців. Втім, міністр МВС наголосив, що країна готова до таких дій.

Якщо це потрібно Україні, Естонія може зайнятися пошуком цієї людини та видачею її Україні. Загалом ми знаємо, де ці люди перебувають, чим займаються. Більшість ходить на роботу, має місце проживання в Естонії,

– заявив естонський міністр.

Він також додав, що протягом найближчих кількох днів має надати письмову пропозицію Україні щодо укладання двосторонньої угоди. До слова, наразі в Естонії екстрадують іноземних громадян лише у випадку притягнення їх до кримінальної відповідальності.

Німеччина не видаватиме Україні чоловіків

. За офіційними даними, в Естонії проживає близько 7 000 чоловіків-українців призовного віку.

Міністр юстиції ФРН Марко Бушман заявив, що Німеччина не буде видавати Україні військовозобов'язаних чоловіків-українців. За словами міністра, "проблеми з мобілізацією" в Україні не матимуть жодних практичних наслідків для чоловіків, які проживають у Німеччині.

Ми не будемо змушувати людей проходити обов’язкову військову службу проти їхньої волі,

– сказав він.

Бушман також додав, що, навпаки, у німецьких роботодавців закликають йти на поступки й брати українських біженців на роботу, навіть якщо вони погано володіють мовою. До слова, тепер німці змінюють підхід до економічної інтеграції біженців з України. Вивчення мови й підвищення кваліфікації відходить на другий план, адже працевлаштування має відбуватися прискорено.