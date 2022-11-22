Британський офіцер в Естонії порушив коментантську годину, коли виходив за піцою: як покарали

Капітана британської армії притягнули до дисциплінарної відповідальності. Військовий порушив комендантську годину на базі НАТО, коли виходив за піцою.

Капітан британської армії порушив режим на 24 хвилини. Інцидент відбувся на передовій НАТО в Естонії поблизу російського кордону.

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Як покарали військового

Як зазначають, офіцеру розвідки виписали штраф, рівний триденній заробітній платі.

Також відомо, що Ширер оскаржив рішення начальства, адже він не знав, що тимчасові рамки комендантської години було змінено, оскільки відвідував курси керування бронетранспортером. Проте суд все ж таки визнав британця винним і залишив чинним рішення про штраф.

Зауважимо, що Королівський батальйон став головним підрозділом Бойової групи посиленої передової присутності НАТО в Естонії в рамках операції Cabrit на початку цього року з метою зміцнення європейської безпеки перед обличчям вторгнення Росії в Україну.

Яка ситуація на українському фронті

Операція Cabrit – назва оперативного розгортання військ Великої Британії в Естонії. Британські війська очолюють багатонаціональну бойову групу в рамках розширеної присутності. Близько 900 британських військовослужбовців постійно змінюються із данськими, французькими та естонськими військами.

Контрнаступ ЗСУ сповільнився біля Білогорівки та Кремінної. Натомість Сватове є центром протистояння у Луганській області.

За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Донецької та Луганської областей.

Українська авіація протягом минулої доби завдала удару по району зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

За даними Генштабу, ворог облаштував чергову катівню у Стрілковому Генічеського району, що на Херсонщині. Діє вона на території місцевої бази відпочинку. Як зазначають у відомстві, там не лише утримують українців, а й піддають їх тортурам.

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