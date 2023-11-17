Естонія привезла "зуби дракона" на кордон з Росією, – ЗМІ
Джерело:rus.postimees.ee
На тлі розмов про закриття кордону для росіян в Естонії з'явилися "зуби дракона". Ці протитанкові споруди помітили на мосту між Нарвою та Івангородом.
Уже декілька країн вирішили обмежити в'їзд для росіян. Естонія може повністю закрити прикордонні переходи з Росією.
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Що відомо про "зуби дракона" в Естонії
О пів на одинадцяту 16 листопада у фейсбуці опублікували фото вантажівки, на якій помітні "зуби дракона". Думки коментаторів розділилися: одні казали, що панікувати не варто, інші – що кордони можуть закрити будь-якої миті.
"Зуби дракона" в Естонії / Фото із фейсбуку Kirill Reznik
Хтось зазначив, що споруди почали встановлювати ще близько 20-ї вечора. Як написали користувачі, проїзд для машин і автобусів не закрили, але були й коментарі в дусі "що за цирк із конями".
Проїзд відкритий, вони стоять по п'ять штук із кожного боку вздовж мосту,
– коментує одна з дописувачок.
Коментар від представників влади
Прикордонники указали, що бетонні блоки підготували, щоб стримувати нелегальних мігрантів із Росії – якщо влада вирішить закрити в'їзд у країну.
Очільник МВС Естонії говорить, що Росія пропускає людей без віз. Вони потрапляють на фінські пункти пропуску, подають клопотання про надання міжнародного захисту та таким чином залишаються в країні. 16 листопада вісім громадян Сомалі намагалися потрапити в Естонію. Їх розвернули, оскільки вони не мали Шенгенської візи чи посвідки на проживання та не подавали на міжнародний захист. Таких людей може бути більше, тож в Естонії пильнуватимуть, щоб не "посилився міграційний тиск".
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Можливе закриття кордонів із Росією
- Естонці можуть закрити кордон із Росією слідом за Фінляндією – повністю або частково. Очевидно, що після закриття пунктів пропуску з боку Фінляндії мігранти вирушать до Естонії, тож це своєрідні дії на випередження.
- Фіни вирішили закрити чотири прикордонні переходи із восьми. Причиною називають те, що побільшало біженців із території Росії.