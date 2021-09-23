В Естонії викликали "на килим" російського посла

Міністерство закордонних справ Естонії 23 серпня викликало посла Росії. Дипломату вручили ноту протесту про порушення повітряного кордону країни.

Деталі інциденту

22 вересня Росія вкотре порушила повітряний простір Естонії. МЗС країни назвало це "дуже прикрим та серйозним інцидентом".

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Сьогодні, 23 вересня, міністерство закордонних справ Естонії викликало посла Російської Федерації,

– мовиться у повідомленні.

Що відомо про порушення повітряного простору Естонії

Росія регулярно порушує повітряний простір Естонії. Так, 5 травня російський літак Іл-96 пролетів поблизу острова Вайндлоо у Фінській затоці. Наступного дня російського посла викликали у МЗС.

Попри попередження вже 7 травня росіяни вчинили аналогічне порушення. Тоді посла викликали знову.