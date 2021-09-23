В Естонії викликали "на килим" російського посла

23 вересня 2021 , 16:31
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Джерело:

МЗС Естонії

Міністерство закордонних справ Естонії 23 серпня викликало посла Росії. Дипломату вручили ноту протесту про порушення повітряного кордону країни.

Деталі інциденту

22 вересня Росія вкотре порушила повітряний простір Естонії. МЗС країни назвало це "дуже прикрим та серйозним інцидентом".

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Сьогодні, 23 вересня, міністерство закордонних справ Естонії викликало посла Російської Федерації,
– мовиться у повідомленні.

Що відомо про порушення повітряного простору Естонії

Зверніть увагу! Авіапростір Естонії порушує не лише Росія. Так, 25 серпня у повітряний простір країни увірвався літак військово-повітряних сил Швейцарії. Літак менше однієї хвилини пробув над Вайндлоо.

Водночас він перебував у радіоконтакті з естонською авіадиспетчерською службою. Передавач повітряного судна був ввімкнений, а також літак мав план польоту.
Автор: Софія Мінджоса