Естонське посольство в Україні не евакуюватимуть

24 січня 2022 , 09:42
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Джерело:

DELFI

Наразі Естонія не евакуйовуватиме своїх дипломатів з України. У Талліні вважають, що зараз для цього немає необхідності, адже ситуація – спокійна.

Про це заявив посол Естонії у Києві Каймо Кууск. Дипломат наголосив, що причин для паніки у столиці України наразі немає.

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Посол впевнений, що в Києві – поки все спокійно

Нещодавно прогулювався Майданом і почув там навіть естонську мову. Звичайний вихідний день,
– сказав Кууск.

Проте дипломат впевнений, що новини про загрозу нападу таки впливають на людей. Це і є основною метою Москви – залякування.

Війна йде вже вісім років, – Кууск

Кууск підтвердив, що коли біля кордону – велике російське військо, потрібно бути готовим до активних бойових дій. Війна, зауважив посол, триває вже 8 років.

Ми були одні з перших, хто допоміг. У нас немає величезних масштабів, але ми не залишили тих, хто просить допомоги на самоті, це найважливіше,
– пояснив дипломат.

Щодо евакуації американських дипломатів, то Кууск наголосив, що їх більше ніж тисяча і вони – обережніші, ніж інші.

Зверніть увагу! Естонія активно надає Україні допомогу військовим озброєнням. Так Таллін вже підготував до відправки Javelin, для цього отримали дозвіл від Вашингтона.

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Автор: Ірина Пундор