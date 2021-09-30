Евакуація з Афганістану: українська розвідка готує черговий авіарейс

В Афганістані ще залишилися люди, які хочуть, аби їх звідти евакуювали. Через це українська розвідка готує черговий авіарейс.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на брифінгу. Як він зауважив, їхньому життю нічого не загрожує.

До теми "Прямуємо до катастрофи": G20 терміново збирається через ситуацію в Афганістані

За словами міністра, українська сторона підтримує зв'язок з цими людьми.

Останню евакуацію з Афганістану здійснювало Головне управління розвідки Міністерства оборони. При цьому представники МЗС допомагали усім, чим могли.

Важка була евакуація з урахуванням ситуації на місці, необхідності досягнення домовленостей з новою афганською владою, щоб літак міг приземлитися й люди потрапили на літак,

– наголосив Кулеба.

Водночас міністр додав, що наступний евакуаційний рейс проведе українська розвідка.

За даними видання The New York Times , під час евакуації з Афганістану бойовики "Талібану" погрожували конфіскувати український літак. Натомість вони вимагали офіційного визнання від України.

Варто прочитати Розбірки терористів: Таліби оголосили про початок спецоперації проти "ІДІЛу"

Ситуація в Афганістані: останні новини